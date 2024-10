Thầy cô lội bùn dọn dẹp trường lớp

Nhiều giáo viên ở điểm trường Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) cấp tập dọn dẹp để đón học sinh, ngay sau khi lũ ống đi qua. Sáng 1/10, thầy Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học Lượng Minh (bản Minh Tiến, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) cho biết, điểm trường này có 361 học sinh phải nghỉ học do nước lũ tràn vào phòng học. Các thầy cô dọn dẹp vệ sinh bùn đất sau trận lũ ống "Đêm qua (30/9), trận lũ ống, lũ quét xảy ra đã làm cho ngôi trường bị ngập khá sâu. Hiện nước đã rút nhưng bùn đang bủa vây tại các phòng học và sân trường”, thầy Thanh nói. Điểm trường này có 299/361 học sinh bán trú. Lũ ống cũng khiến nhiều tài liệu của nhà trường, sách vở, đồ dùng của học sinh bị hư hỏng. “Sáng nay, nhà trường gọi điện cho các phụ huynh đến trường đưa các em về gia đình. Nhà trường chưa thể nấu ăn cho học sinh bán trú được vì điều kiện ăn ở, sinh hoạt không đảm bảo”, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học Lượng Minh cho biết thêm. Lớp học ngập chìm trong bùn non Theo thầy Thanh, hiện lực lượng chức năng, thầy cô giáo và bà con trong bản đang tích cực vệ sinh trường, lớp học để sớm đón các em học sinh trở lại trường. Nhà trường cũng đề nghị đơn vị y tế trên địa bàn tiến hành khử khuẩn trường, lớp học. Ngay trong sáng nay, Ban CHQS huyện Tương Dương điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ cùng chính quyền địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả. Khoảng 23h ngày 30/9, tại bản Đửa và bản Minh Tiến (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) xảy ra trận lũ ống. Ông Vy Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết: “Chiều tối trên địa bàn có mưa, đến 23h bất ngờ bị lũ ống xuống bản làng. Hiện chưa có thiệt hại về người, nhưng tài sản, nhà cửa của nhân dân bị cuốn trôi nhiều”. Cũng theo ông Phúc, hiện có 4 bản phía trong, gồm: Chằm Puông, Minh Tiến, Bản Đửa và Minh Thành của xã đang bị cô lập hoàn toàn do sạt lở, tắc đường ở đầu bản Đửa và tuyến đường đi huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cũng sạt lở bị tắc ở nhiều điểm. TRẦN LỘC