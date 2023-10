Thấy bạn vi phạm nồng độ cồn, thanh niên đi cùng lấy mô tô CSGT bỏ chạy

Bị "chiếm dụng" xe đặc chủng bất ngờ, Công an TP Bà Rịa nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh nam thanh niên đó là C.K.C.

Ngay trong đêm, Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện C. đang lưu trú tại nhà nghỉ tại thị xã Phú Mỹ, cách vị trí lấy xe tầm 30km. Lực lượng công an đã thu giữ lại xe đặc chủng của Đội CSGT-TT, Công an TP Bà Rịa tại một bãi đất trống gần nhà nghỉ.