Thất mùa sầu riêng, nhà vườn ở Tiền Giang 'méo mặt'

Hiện nay, nhà vườn tỉnh Tiền Giang bước vào thu hoạch trái sầu riêng nghịch vụ. Điều đáng nói là trái sầu riêng đang sốt giá nhưng thất mùa, nhà vườn méo mặt. Mấy ngày nay, giá trái sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang liên tục tăng ở mức cao. Tại khu vực huyện Cai Lậy, nhiều nhà vựa mua sầu riêng giống Monthong loại A với giá từ 185.000 - 200.000 đồng/kg, loại B từ 170.000 - 175.000 đồng/kg; sầu riêng Ri 6 loại A có giá từ 130.000 - 140.000 đồng/kg, loại B khoảng 120.000 đồng/kg. Tuy giá cao nhưng ít có vườn cây nào đạt năng suất như các năm trước. Tại các khu vực trồng cây sầu riêng chuyên canh lâu đời nhất của tỉnh Tiền Giang như xã Ngũ Hiệp, Tam Bình (huyện Cai Lậy) chỉ có khoảng 30% vườn sầu riêng xử lý cho cây ra trái nghịch vụ đạt yêu cầu, số còn lại sau khi ra hoa thì tỉ lệ trái đậu rất thấp. Tỉ lệ đậu trái của cây sầu riêng tỉnh Tiền Giang đạt thấp, nhà vườn thất thu Ông Trình Văn Sỹ, chủ 1 ha vườn cây sầu riêng tại xã Ngũ Hiệp nói: "Cây ra bông bị đổ hết trơn, nói chung năm nay bị thất trắng hết. Mưa nhiều hoa khi ra bông thì không đậu trái, rụng trái. Nếu trái từ 0,6kg đến 1kg thì hết rụng, trái nào mình cũng neo lại hết, lấy cây tram chổi hết”. Còn ông Nguyễn Tấn Nhũ, nhà vườn nhiều năm kinh nghiệm trồng cây sầu riêng tại xã Tam Bình cũng tâm tư: “Năm nay, te tua hết trơn, bỏ mùa luôn. Vườn nào cũng thất mùa hết. Mình hỏi mấy nông dân có người nói do nắng sốc nhiệt, có người cho rằng do bệnh có biết đâu bây giờ. Ở đây lái mua 130-140 nghìn đồng/kg rồi mà có trái đâu mà bán, nhà vườn năm nay thất mùa lắm”. Thực tế nhiều nhà vườn trồng cây sầu riêng vào mùa này năm ngoái thu tiền tỷ từ bán trái sầu riêng nghịch vụ nhưng năm nay chỉ thu nhập vài trăm triệu đồng, thậm chí thất thu. Thời gian qua, nông dân trồng cây sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang chủ yếu xử lý nghịch vụ để bán giá cao và cây này một năm chỉ cho trái một lần. Do thất mùa nên đến năm sau cây sầu riêng mới có vụ mới, do đó không ít nhà vườn “méo mặt” vì không có nguồn lợi. Nhiều vườn cây sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang thất mùa Vườn sầu riêng thất mùa dẫn đến thị trường mua bán trái cây này cũng trầm lắng. Dọc theo tỉnh lộ 864, 868 thuộc huyện Cai Lậy vào thời điểm này năm ngoái cảnh mua bán trái sầu riêng rất nhộn nhịp nhưng nay thì vắng hoe; nhiều nhà kho kinh doanh trái sầu riêng phải đóng cửa hoặc đến miền Đông thu gom về giao cho đối tác. Ông Võ Văn Men, Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Mấy hôm nay, tôi có đi khảo sát tùy theo chỗ có giảm năng suất từ trên 20%, có chỗ giảm hơn. Bởi nông dân nào xử lý vô đợt mua gió ổn định, thời tiết ổn định thì thành công; chỉ cần thay đổi thời tiết là bị ảnh hưởng liền, phải chấp nhận bị thua thiệt. Bởi thời tiết mình không chẩn đoán được, làm nông nghiệp bị lệ thuộc vào thời tiết khoảng 70%. Cho nên mình ráng cố gắng làm giải pháp làm sao để hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất, mình hướng dẫn bà con năm nay phải chấp nhận vậy rồi, đợi mùa năm sau. Làm nông nghiệp có mùa vầy mùa khác, phải tiếp tục chăm sóc cây chứ không bỏ được”. Câu chuyện vườn cây “tỉ phú” mất mùa gây thất thu đối với nhà vườn tỉnh Tiền Giang là do thời tiết cực đoan ngoài ý muốn. Do đó, nhà vườn không nên nản chí cần khắc phục khó khăn, tiếp tục chăm sóc vườn cây để hy vọng có mùa bội thu vào năm tới.