Thất bại của Karik và Suboi

Cả Karik và Suboi đều dàn dựng tiết mục xuất sắc cho học trò ở chung kết, song không thể tạo khác biệt khi cục diện chung kết Rap Việt đã an bài. Verse rap của Karik, trong màn kết hợp Mason Nguyễn và Danmy, hiện là phân đoạn tạo hiệu ứng tốt nhất trong những màn trình diễn ở chung kết. Nam HLV như dồn hết mọi kìm nén để mang lên sân khấu phiên bản nổi loạn và điên cuồng cùng rap. Từ lâu khán giả mới được chứng kiến một Karik nhiệt huyết như vậy ở Rap Việt. Cho đến đêm gala trao giải được phát sóng trực tiếp, tâm trạng của Karik lại trầm lắng. Nam rapper không để lộ quá nhiều cảm xúc, khi phát biểu thì kiệm lời. Đây là một Karik rất khác ở chung kết trao giải trên cương vị HLV. Nhưng dễ hiểu vì sao Karik lại thiếu nhiệt huyết như vậy, khi mà thí sinh của anh gần như không có cửa để tranh vô địch.

Karik không thể tạo bất ngờ với Manbo. Cái tâm của Karik Tại chung kết 2, Karik dàn dựng tiết mục cùng Danmy và Mason Nguyễn - thí sinh bị loại từ vòng 3. Nhiều khả năng sự xuất hiện của Mason Nguyễn là phương án trám vào Queen B, thí sinh khác của Karik bất ngờ bỏ thi trước chung kết. Trong khi đó, người được Karik kỳ vọng nhất, Manbo, diễn cùng Thái VG. Không diễn cùng Manbo, sự xuất hiện của Karik ở chung kết cũng kém phần quan trọng. Đây là kịch bản khác hoàn toàn so với những gì Karik từng làm ở chung kết mùa một, 2 khi nâng đỡ cho các ứng viên vô địch là Ricky Star, GDucky và Seachains. Trên sân khấu chung kết Rap Việt mùa 4, Karik đứng cùng Mason Nguyễn - một rapper trẻ có phong cách ồn ào, "đốt sân khấu". Người còn lại là Damy, thí sinh được bình chọn có Sân khấu trình diễn bùng nổ nhất Rap Việt mùa 4. Song, cũng giống như cái kết của Ricky Star và Gducky ở mùa một, khi Karik xuất hiện, phần còn lại bị đè bẹp. Karik mang lên sân khấu những điều quen thuộc ở anh, là lyrics (ca từ) dày đặc chữ, flow đơn giản, tập trung nhấn ở 3 nhịp cuối. Khác biệt lớn nhất của Karik là chất giọng có độ chiến. Đây chính xác là Karik của những năm 2010 khi bắt đầu nổi lên với Wowy, được đánh thức một lần nữa. Đó là dấu ấn lớn nhất của Karik ở chung kết. Còn ở phần còn lại từ khi đêm trao giải lên sóng, Karik trầm ngâm. Đội quân hùng hậu, thiện chiến của Karik sau vòng đối đầu, chỉ duy nhất một người bị loại, đã rơi rụng dần cho đến chung kết. Nam HLV không thể làm gì để giúp Manbo tạo ra phép màu, dù là đứng cùng sân khấu để dàn dựng tiết mục cho thí sinh có cơ hội cuối cùng để gây ấn tượng. Việc Karik thất bại ở cuộc đua tranh quán quân Rap Việt mùa 4 không có gì bất ngờ. Manbo nhận một phiếu bầu từ dàn HLV/giám khảo, đó có lẽ là điều cuối cùng Karik có thể làm. Vị trí thứ 3 của Manbo phần lớn nhờ vào bình chọn khán giả, nơi mà thí sinh này được hậu thuẫn bởi cộng đồng khán giả của tổ đội Gerdnang. Thành công lớn nhất của Karik mùa này có lẽ nằm ở Danmy, một rapper không có nhiều tên tuổi khi tham gia Rap Việt mùa 4 nhưng qua bàn tay nhào nặn của Karik đã tiến bộ không ngừng.

Suboi tỏa sáng lấn át thí sinh ở chung kết 2 Mọi thứ quá muộn với Suboi Bên cạnh tổ đội Karik - Mason Nguyễn - Danmy, màn song tấu giữa Suboi và Saabirose được số đông khán giả nhận định là phần trình diễn gây ấn tượng lớn ở chung kết 2. Saabirose là thí sinh ngoại lệ ở chung kết Rap Việt mùa 4, khi là người duy nhất trong đội Suboi vào vòng cuối cùng. Saabirose vào chung kết nhờ nón vàng giải cứu của Thái VG, nhưng không biểu diễn cùng giám khảo Rap Việt, mà kết hợp với Suboi. Tương tự trường hợp của Tlinh, Suboi trắng tay sau vòng 3 nhưng vẫn còn sót lại một thí sinh để cùng cô trình diễn. Màn kết hợp giữa Suboi và Saabirose trước hết gây ấn tượng về concept. Hai thầy trò lấy hình tượng của sói và chim ưng để xây dựng lyrics cho tiết mục. Ý đồ của Suboi là cô sẽ như một con chim ưng bay lượn, bao quát tầm nhìn để hỗ trợ cho sói, là Saabirose săn mồi. Nước đi của Suboi khiến khán giả gợi nhớ tiết mục Chim sẻ và dâu tây từng tạo ấn tượng tốt của Wowy - Dế Choắt ở mùa một. Trên lý thuyết, Suboi đang hỗ trợ trực tiếp cho Saabirose cạnh tranh quán quân. Song, thực tế là cơ hội cho Saabirose vô địch quá mong manh. Tiết mục này được dàn dựng như một sản phẩm kết hợp chính thức giữa 2 thầy trò, phân chia 2 nửa bố cục tương đương nhau để tỏa sáng, thay vì Suboi bước lên để làm nền cho Saabirose. Thời gian qua, Suboi đối diện áp lực nặng từ dư luận. Một số luồng ý kiến chê nữ HLV không có trình độ huấn luyện, bên cạnh câu chuyện bàn tán có hay không Suboi là rapper bị đánh giá quá cao so với thực lực. Trên sân khấu chung kết, Suboi như đáp trả với verse rap được dàn dựng kỹ về lyrics và đi những đoạn flow khó, chuyển flow liên tục. Các HLV/giám khảo dành những lời có cánh cho Suboi. Verse rap của Suboi cũng tạo hiệu ứng tốt trên mạng sau đêm chung kết. Sau cùng, ngay cả khi Suboi tỏa sáng, dìu Saabirose lên, nữ thí sinh cũng không có bất kỳ cơ hội nào để cạnh tranh quán quân. Karik và Suboi - 2 HLV kỳ cựu từ Rap Việt mùa một - đã thất bại ở Rap Việt mùa 4 theo những kịch bản khác nhau. Cái tâm của Karik và Suboi là điều không thể phủ nhận nhưng chưa đủ trong lần cả hai quay lại vị trí HLV để cạnh tranh với các đồng nghiệp có độ "quái" và nhiều bài vở hơn.

Robber là quán quân của Rap Việt mùa 4. Theo Tiền Phong