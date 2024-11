Thành viên T-ara nhận tin dữ mẹ qua đời khi đang lưu diễn ở Việt Nam, tức tốc về Hàn Quốc chịu tang

Người hâm mộ Việt Nam đã gửi lời chia buồn, động viên nữ ca sĩ đình đám này trước mất mát to lớn. Nhóm nhạc T-ara vừa đến Hà Nội giao lưu với người hâm mộ và biểu diễn vào cuối tuần qua (23/11). Sau khi kết thúc lịch trình chung với các đồng đội, EunJung đã bay vào TP.HCM du lịch và quay chương trình. Trong lúc đang thực hiện lịch trình cá nhân tại Việt Nam, thành viên nhóm nhạc đình đám xứ Hàn đã đón nhận tin buồn mẹ qua đời. Sáng 27/11, Mask Studio - công ty quản lý của EunJung thông báo: "Mẹ của EunJung đã qua đời vào ngày 25/11. Chúng tôi đau buồn và vô cùng tiếc thương thông báo tin tức này. Tang lễ của mẹ EunJung được tổ chức tại Trung tâm y tế Asan ở Seoul và lễ an táng sẽ diễn ra vào ngày 29/11". Theo nguồn tin của tờ Nate, EunJung đã tức tốc từ Việt Nam trở về Hàn Quốc sau khi nhận được tin mẹ qua đời. Trên MXH, khán giả, đặc biệt là người hâm mộ Việt Nam đã bày tỏ sự tiếc thương, gửi chia buồn cũng như động viên tinh thần EunJung trước mất mát to lớn của gia đình cô.

EunJung nhận tin buồn mẹ qua đời khi đang ở Việt Nam EunJung cùng Jiyeon, Hyomin, Qri sang Việt Nam tổ chức fan meeting ở Hà Nội vào ngày 23/11. 2 ngày sau khi gây náo loạn góc phố Hà Nội, vào tối 25/11, người hâm mộ bắt gặp EunJung nhảy ca khúc hit Roly Poly của T-ara tại khu vực công cộng trước chợ Bến Thành (TP.HCM). Sau đó, trên story Instagram cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc ăn hàu nướng và không quên thêm biểu tượng thích (like). Cô trải nghiệm xe buýt 2 tầng, dạo quanh TP.HCM. Đáng chú ý, trong story check-in cột cờ các nước trong khối ASEAN tại công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM), thành viên nhóm nhạc gen 2 huyền thoại của Hàn Quốc đã gắn thẻ Hari Won cùng 1 người bạn. Hari Won cũng đăng lại khoảnh khắc này của EunJung trên trang cá nhân của mình. Được biết, EunJung và Hari Won có mối quan hệ thân thiết. Năm 2019, thành viên nhóm T-ara từng sang Việt Nam làm khách mời trong 1 chương trình thực tế có sự tham gia của Hari Won. Kể từ đó, họ vẫn giữ liên hệ với nhau.

EunJung trong buổi fan meeting ở Hà Nội

Sau đó, nữ idol đã vào TP.HCM du lịch và quay chương trình. Tại đây, EunJung đã gặp gỡ Hari Won. Trong story Instagram, thành viên nhóm T-ara đã gắn thẻ Hari Won trong 1 bài đăng EunJung sang Việt Nam khá nhiều lần. Tháng 12/2018, nữ thần tượng từng đến nhà tình thương Vinh Sơn ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), trao tặng nhu yếu phẩm cho các cụ già và xuống đường phân phát thức ăn cho người vô gia cư. Theo Người Đưa Tin