Thành viên T-ara nào đã đánh Hwayoung?

Sau khi cựu nhân viên làm chứng Hwayoung bị 1 thành viên T-ara đánh, netizen đổ dồn nghi vấn vào 1 nhân vật. Tâm điểm Kpop hiện tại chính là bê bối bắt nạt nội bộ của T-ara. Sau 12 năm ngủ yên, bê bối này đã được CEO Kim Kwang Soo và Hwayoung khơi trở lại. Hwayoung tố T-ara bạo hành, lăng mạ cô và có 1 cựu nhân viên đã đứng ra làm chứng điều này là sự thật. Lúc này, netizen đổ xô đi tìm danh tính thành viên đã đánh đập Hwayoung. Dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng nhiều netizen nghi ngờ người đó là Jiyeon. Trang cá nhân của nữ idol sinh năm 1993 đang "ngập lụt" trong những bình luận như: "Cô tát vào mặt Hwayoung à?", "Có thật không, tôi vốn là fan rất thích cô", "Những gì Hwayoung nói có đúng không? Hãy nói cho tôi biết", "Sao lúc nào cô cũng ghét bỏ Hwayoung thế?"... Bên cạnh đó, nhiều người kêu gọi netizen ngừng nghi ngờ các thành viên khi chưa có bằng chứng cụ thể.

Jiyeon đang bị nghi ngờ là người đánh Hwayoung. Jiyeon hiện giữ im lặng trước những bình luận này. Đến nay, mới chỉ có Qri ẩn ý lên tiếng về cáo buộc T-ara bắt nạt Hwayoung qua hình ảnh trăng khuyết. Nhiều fan cho rằng cô sử dụng hình ảnh trăng khuyết để ẩn ý rằng chuyện công chúng biết mới là 1 nửa sự thật. Jiyeon đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Từ tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn cô sắp ly hôn với cầu thủ Hwang Jae Gyun sau 2 năm chung sống. Sau đó, Hwang Jae Gyun bị bắt gặp đi nhậu xuyên đêm với phụ nữ. Và chuyện gì đến cũng phải đến, cặp đôi thông báo ly hôn vào tháng 10. Em út T-ara và chồng chia tay trong êm đẹp, đạt được sự đồng ý từ người trong cuộc.

Jiyeon đang trải qua thời gian khó khăn vì mới ly hôn. Được đánh giá là một trong những điều kỳ diệu của âm nhạc Hàn Quốc trong thập niên 2010, nhưng T-ara lại như một đóa hoa "sớm nở chóng tàn" khi đang trên đỉnh vinh quang thì bất ngờ tụt xuống hố sâu không đáy vì scandal chấn động. Ra mắt năm 2009, 6 thành viên T-ara "làm mưa làm gió" với hàng loạt hit Lies, Time To Love, Bo Peep Bo Peep, Roly Poly, Lovely Dovey... Hwayoung được bổ sung vào nhóm từ tháng 12/2010 và sóng gió nổ ra từ đây. Khi Hwayoung vắng mặt trong concert năm 2012, các thành viên T-ara đã có những lời nói bóng gió trên mạng xã hội. Netizen bắt đầu soi được hàng loạt bằng chứng các thành viên T-ara bắt nạt Hwayoung. Làn sóng phản đối T-ara nổ ra trên khắp các trang mạng châu Á.

Nghi vấn T-ara bắt nạt Hwayoung từng gây chấn động showbiz 12 năm trước Trước sức ép dư luận, công ty quản lý thông báo Hwayoung rời nhóm sau khi nhận ý kiến phàn nàn từ đội ngũ 19 nhân viên. CEO Kim Kwang Soo cũng trực tiếp khẳng định nạn bắt nạt không phải lý do khiến Hwayoung phải rời nhóm, những dòng tweet trên mạng xã hội của T-ara cũng không trực tiếp nhắm đến ai. Tuy nhiên, công chúng không tin vào những điều này và liên tục "ném đá", tẩy chay T-ara. 6 thành viên lầm lũi, chịu đựng và tiếp tục quảng bá. Đến năm 2017, Hwayoung bất ngờ khơi lại chuyện cũ trên 1 chương trình truyền hình. Vì quá bức xúc khi thấy hung thủ đóng vai nạn nhân, 1 nhân viên cũ đã đứng ra làm rõ nhiều câu chuyện phía sau. Theo đó, Hwayoung lười biếng và bắt nạt ngược lại các thành viên. Cuối cùng, T-ara đã được được khán giả quê nhà yêu thương trở lại. Khi giành được cúp trên chương trình âm nhạc sau 5 năm bị ghẻ lạnh, cả nhóm đã bật khóc.

1 nhân viên vạch trần sự thật do quá "ngứa mắt" chuyện Hwayoung giả làm nạn nhân

Các thành viên T-ara bật khóc khi được minh oan và giành lại tình cảm của khán giả quê nhà Tưởng như mọi chuyện đã chìm sâu thì đến ngày 8/11, CEO Kim Kwang Soo bất ngờ lên truyền hình tiết lộ sự thật về vụ bắt nạt nội bộ T-ara sau 12 năm. CEO này cho biết ông đứng về phía các thành viên T-ara, hủy hợp đồng của Hwayoung nhưng giữ im lặng vì lo cho tương lai của cô gái này. Đến ngày 10/11, Hwayoung đăng 1 bài viết dài nhằm phản pháo lại những lời CEO Kim Kwang Soo nói. Hwayoung cho biết cô bị T-ara bạo hành, bắt nạt và chửi bới chứ không hề giả làm nạn nhân. Nữ rapper này đã im lặng suốt 12 năm qua, cô bức xúc vì Kim Kwang Soo khơi lại câu chuyện và biến cô thành nhân vật phản diện. Sau đó, 1 cựu nhân viên Core Contents Media cũng đứng ra làm chứng Hwayoung bị 1 thành viên T-ara đánh.

Tâm thư của Hwayoung làm chấn động mạng xã hội ngày 10/11. Theo Người Đưa Tin