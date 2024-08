Thành viên BTS bị điều tra là ai?

Là thành viên lớn tuổi thứ hai của nhóm, Suga hầu như không có scandal, anh chứng tỏ mảnh ghép không thể thiếu trong BTS khi giữ nhiều vai trò từ rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất cho nhóm. Một số ca khúc của BTS do Suga chấp bút gồm: Tomorrow, Spine Breaker, Boyz With Fun, Dead Leaves, Outro: Her, Sea, Paradise, Ddaeng, Trivia: Seesaw, Respect…

Sau vụ tai nạn xe hơi năm 2012, Yoongi bị đau vai dai dẳng, sau đó được chẩn đoán là rách sụn viền năm 2019. Anh trải qua cuộc phẫu thuật năm 2020, buộc phải tạm dừng các hoạt động của BTS, đặc biệt là khi các buổi hòa nhạc bị hoãn lại do COVID-19.

Biệt danh Agust D trở thành biểu tượng cho sự thành công của nam rapper trong ngành công nghiệp âm nhạc, với tư cách là thành viên của BTS và là nghệ sĩ solo. Cái tên này là từ Suga được đảo ngược thành Agus. Từ “tD” ám chỉ Daegu, quê hương của anh.

Dưới danh nghĩa Agust D, Suga đã phát hành ba album mixtape là Agust D, D-2 và D-DAY. Mỗi album đều mang đến cuộc khám phá thô sơ và nội tâm về trải nghiệm cá nhân của anh, đề cập trực diện đến chủ đề trầm cảm và ám ảnh xã hội. Những album này đóng vai trò là nền tảng để anh thể hiện bản thân chân thực, kết nối với người nghe ở cấp độ sâu hơn.



Suga hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc và quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn với Billboard 2018, rapper chia sẻ: “Tôi thực sự muốn nói rằng mọi người trên thế giới này đều cô đơn và ai cũng buồn. Nếu chúng ta biết mọi người đều đau khổ và cô đơn, tôi hy vọng chúng ta có thể tạo ra môi trường để trao đổi, giúp đỡ, có thể nói mọi thứ thật khó khăn khi chúng mệt mỏi, tự tin nói ta nhớ ai đó khi chúng ta muốn gặp họ”.

Suga hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng ở cả Hàn Quốc và phương Tây như Halsey, IU, Psy, Heize, Suran... Kỹ năng sáng tác và sản xuất giúp anh có được quyền sở hữu trí tuệ cho hơn 169 bài hát. Do đó, anh giữ tư cách thành viên thường xuyên của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA), củng cố thêm vị thế của nhân vật được kính trọng trong thế giới âm nhạc.

