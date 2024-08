Thành viên BTS bị điều tra

Cùng ngày, công ty quản lý Big Hit Music của Suga trả lời với iMBC Entertainment: "Chúng tôi đang xác nhận các báo cáo liên quan đến việc Suga về việc lái ván trượt điện khi say rượu”.

Suga đã vào Trung tâm Huấn luyện Nonsan ở tỉnh Nam Chungcheong để được huấn luyện quân sự cơ bản vào tháng 3/2023 và đang làm nhân viên xã hội. Ngày xuất ngũ của Suga là tháng 6/2025.

Nhóm BTS đang nhập ngũ. SUGA là thành viên duy nhất của BTS được chỉ định làm nhân viên phục vụ xã hội thay vì lính tại ngũ. Nguyên nhân chưa được tiết lộ chính thức.

Một số người suy đoán rằng chấn thương vai do tai nạn giao thông năm 2012 bị nghi ngờ là lý do khiến anh không phù hợp để phục vụ như những người lính trong căn cứ quân sự. Di chứng từ tai nạn khiến Suga gặp nhiều khó khăn về sức khỏe. Năm 2023, nam rapper tiếp tục phẫu thuật rách xương khớp vai, dừng hoạt động quảng bá album Be với BTS.