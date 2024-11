Thành viên BlackPink hội ngộ Lady Gaga, Jiyeon hoàn tất thủ tục ly hôn

Song Hye Kyo bị mỉa mai khi chồng cũ có con; Jiyeon hoàn tất thủ tục ly hôn chồng cầu thủ sau 2 năm kết hôn. Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 22/11 Jiyeon (T-ara) hoàn tất thủ tục ly hôn chồng cầu thủ Jiyeon và cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Theo hãng truyền thông Newsis đưa tin, cặp đôi đã đồng ý phân chia tài sản và nhiều vấn đề khác thông qua hòa giải vào ngày 20/11. Trước đó, Ji Yeon thông qua người đại diện pháp lý xác nhận việc nộp đơn ly hôn lên Toà án Gia đình Seoul. "Hai bên không thể vượt qua được sự khác biệt nên sau khi ly thân, họ đã đồng ý ly hôn và nộp đơn xin hòa giải ly hôn lên Tòa án Gia đình Seoul để tiến hành thủ tục" - luật sư nói. Phía ca sĩ mong khán giả hạn chế đưa ra bình luận mang tính suy đoán. "Xin lỗi vì sự chậm trễ, tôi rất tiếc khi phải thông báo tin buồn này. Chúng tôi đã quyết định tiến hành thủ tục hòa giải ly hôn dựa trên sự đồng thuận. Tôi mong các bạn thông cảm khi không thể đưa ra quan điểm nhanh chóng. Tôi sẽ cố gắng xuất hiện với hình ảnh tốt hơn trong tương lai” - Ji Yeon chia sẻ. Tháng 12/2022, Jiyeon lên xe hoa với Hwang Jae Gyun. Thông tin em út T-ara kết hôn khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ bởi cô chưa từng lộ bằng chứng hẹn hò với ông xã hơn 6 tuổi trước đó. Đám cưới diễn ra lãng mạn và ấm cúng.

Jiyeon (T-ara) hoàn tất thủ tục ly hôn chồng cầu thủ bóng chày. Sau khi kết hôn, cặp đôi đã chuyển đến sống trong một căn hộ trị giá 6,7 tỷ won (123 tỷ đồng) nằm tại tầng 54, tháp Lotte World Tower, phường Shincheon, quận Songpa, Seoul. Căn hộ đắt đỏ có tầm nhìn ra thành phố và sông Hàn. Trên truyền hình, Hwang Jae Gyun từng chia sẻ nhiều lời ngọt ngào đến thành viên T-ARA. "Trước kia, mỗi khi trở về nhà sau trận đấu, tôi thường thấy trống trải. Nhưng giờ đây, có Jiyeon ở nhà chờ đón tôi và mang đến loạt hành động dễ thương giúp tôi quên đi mệt mỏi". Tin đồn cặp đôi rạn nứt gây chú ý trong làng giải trí nhiều tháng qua khi Hwang Jae Gyun sa sút phong độ thi đấu. Một bình luận viên bóng chày phát biểu trên chương trình phát thanh: "Các bạn có biết không? Hwang Jae Gyun sắp ly hôn. Đây là lý do cậu ta sa sút". Tin đồn càng lan rộng khi đầu tháng 9, Hwang Jae Gyun lộ ảnh đi uống rượu thâu đêm với một nhóm bạn, trong đó có phụ nữ. Cuối cùng cặp đôi quyết định ''đường ai nấy đi'' sau 2 năm kết hôn. Song Hye Kyo bị mỉa mai khi chồng cũ có con Gia đình nhỏ của Song Joong Ki vừa chào đón công chúa nhỏ. Nam diễn viên đã chia sẻ niềm hạnh phúc này trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú và gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Tin vui về việc Song Joong Ki và Katy Louise Saunders đón công chúa nhỏ đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Bên cạnh các lời chúc dành cho Song Joong Ki và vợ ngoại quốc, Song Hye Kyo - vợ cũ của nam diễn viên cũng bất ngờ bị kéo vào cuộc thảo luận. Thậm chí, trên nhiều diễn đàn, cô nàng lại bị mỉa mai 1 cách vô cớ. Có bình luận còn đề cập: "Cuộc sống gia đình đầy đủ con cái là điều mà Song Joong Ki muốn, mà điều này một người vợ siêu sao hàng đầu không thể nào đáp ứng được".

Song Hye Kyo bị mỉa mai khi chồng cũ có con. Đây không phải là lần đầu tiên Song Hye Kyo bị đề cập trong những chủ đề về người cũ. Khi cô và Song Joong Ki ly hôn, không ít giả thuyết được đưa ra, trong đó có cả lý do "giả định" rằng Song Hye Kyo không muốn sinh con. Trước những lời đồn thổi này, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bảo vệ Song Hye Kyo, cho rằng những nhận xét như vậy thật sự thiếu tôn trọng và khiếm nhã đối với nữ diễn viên. Song Joong Ki - Song Hye Kyo từng là cặp đôi đẹp bậc nhất giới giải trí xứ sở kim chi. Sau thành công vang dội của bộ phim Hậu duệ mặt trời, họ tuyên bố yêu nhau và tổ chức một "siêu đám cưới", làm nức lòng khán giả khắp châu Á. Nhưng chỉ sau gần 18 tháng chung sống, cặp đôi thông báo ly hôn trước sự ngỡ ngàng của công chúng. Gần 4 năm kể từ khi "đường ai nấy đi", Song - Song không còn đề cập đến nhau và tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Về chuyện tình cảm, Song Hye Kyo rất kín tiếng. Cô không một lần nhắc lại chuyện tình cũ. Sau 4 năm ly hôn, Song Hye Kyo vẫn duy trì trạng thái độc thân trong khi chồng cũ đã bước vào cuộc hôn nhân mới và có con. Tuy vậy, cũng có nhiều lần cô bị đồn là nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp. Nữ diễn viên bị nghi “phim giả tình thật” với bạn diễn kém 11 tuổi Jang Ki Yong sau khi hợp tác trong phim Now we are breaking up. Gần đây nhất, Song Hye Kyo vướng tin hẹn hò tài tử kém 16 tuổi Cha Eun Woo. Song Hye Kyo không lên tiếng, còn truyền thông Hàn Quốc sau đó nhanh chóng xác định đây là tin giả. Thành viên BlackPink hội ngộ Lady Gaga Coachella 2025 đã công bố đội hình biểu diễn ấn tượng cho sự kiện năm sau. Lễ hội sẽ chào đón những ngôi sao như Lady Gaga, Green Day, Post Malone,... Bên cạnh đó, đại diện K-Pop tham gia sự kiện lần này bao gồm Jennie, Lisa của BlackPink và ENHYPEN. Như vậy, cả Jennie và Lisa dù đều cùng biểu diễn nhưng sẽ có những sân khấu khác nhau với tư cách nghệ sĩ solo. Đây sẽ là lần đầu tiên Jennie và Lisa trở lại sân khấu Coachella kể từ năm 2023, trong khi nhóm ENHYPEN sẽ có màn ra mắt tại lễ hội âm nhạc hấp dẫn này.

Thành viên BlackPink hội ngộ Lady Gaga tại Coachella 2025. Đây là dịp hiếm hoi để hai thành viên của BlackPink hội ngộ với Lady Gaga, sau màn hợp tác trong ca khúc Sour Candy. Người hâm mộ đang rất mong chờ liệu sẽ có bất ngờ nào từ những cô nàng này trên sân khấu Coachella 2025 hay không. Ở thời điểm hiện tại, khán giả đồn đoán hai thành viên BlackPink sẽ mang tới những ca khúc solo để thể hiện màu sắc âm nhạc riêng biệt của mình. BlackPink đã để lại dấu ấn khó phai tại Coachella 2023 với hai buổi biểu diễn đầy bùng nổ. Đây là một cột mốc đáng nhớ, khi BlackPink trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên đảm nhận vai trò headliner tại lễ hội âm nhạc danh giá này. Màn trình diễn của họ nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút sự chú ý từ truyền thông quốc tế. Lễ hội âm nhạc Coachella sẽ diễn ra vào 11 - 13/4/2025 và 18 - 20/4/2025 tại California (Mỹ). Theo VTC News