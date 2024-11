Thành viên 2NE1 phải cấp cứu tại chỗ, Taylor Swift giúp đỡ Rosé

Thành viên 2NE1 phải cấp cứu và không thể biểu diễn; tài tử "Trái tim mùa thu" là ''trùm'' bất động sản, Rosé chia sẻ mối quan hệ đặc biệt với Taylor Swift. Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 19/11: Park Bom được cấp cứu ngay tại concert Trong đêm diễn thứ hai của concert Welcome Back tại Manilan ngày 17/11, Park Bom đã gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nữ idol được chăm sóc y tế tại chỗ nhưng không thể tiếp tục trình diễn. 2NE1 đành hoàn thành đêm diễn chỉ với 3 thành viên. Trưởng nhóm CL cho biết Park Bom đã không khỏe từ hôm trước. CL muốn đặt sức khỏe của các thành viên lên trên hết. Người hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng của Park Bom. Nhiều fan để lại bình luận động viên, chúc cho chị cả 2NE1 sớm khỏe mạnh trở lại.

Park Bom gặp vấn đề sức khoẻ, phải cấp cứu tại chỗ ở concert. YG Entertainment và đơn vị tổ chức sự kiện Live Nation PH đã lên tiếng về sự việc của Park Bom, đồng thời gửi lời xin lỗi fan: "Xin chào, đây là YG Entertainment. Chúng tôi rất tiếc nuối phải thông báo rằng Park Bom không thể hoàn thành buổi diễn do vấn đề sức khỏe. Mặc dù được cấp cứu ngay tại chỗ nhưng tình trạng của cô ấy vẫn không cải thiện. Và thật không may, cô ấy không thể trở lại sân khấu. Chúng tôi chân thành xin lỗi những ai đã chờ đợi buổi diễn này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo nghệ sĩ phục hồi hoàn toàn, vì chúng tôi hiểu được sự lo lắng của người hâm mộ. Xin cảm ơn". Park Bom sinh năm 1984 và ra mắt cùng 2NE1 vào năm 2009. Cô nhanh chóng khẳng định tên tuổi với giọng hát nội lực và khả năng trình diễn ấn tượng. Những bản hit như You And I, Don't Cry đã đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ ca sĩ tài năng này đã gặp phải những sóng gió lớn khi cô phải đối mặt với căn bệnh ADD và những tin đồn liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và ngoại hình của Park Bom. Sự nghiệp của cô đi xuống, nhất là sau khi 2NE1 phải tan rã. Tháng 7/2024, nhóm nhạc thông báo tái hợp và sẽ thực hiện chuyến lưu diễn toàn châu Á. Rosé chia sẻ mối quan hệ đặc biệt với Taylor Swift Rosé vừa chia sẻ câu chuyện bất ngờ giữa mình và Taylor Swift khi hai người có cơ hội gặp nhau Mỹ. Cô cho biết Taylor đã chủ động, sẵn lòng giúp đỡ cô khi gặp khó khăn trong âm nhạc. “Tôi đã nói với Taylor mình là fan cứng của chị ấy và tôi có một vài câu hỏi. Ngay khi gặp tôi, chị ấy đã lập tức nói: “Kể với chị đi, để chị giúp em”. Chị ấy đã chia sẻ tôi rất nhiều kinh nghiệm và rất sẵn lòng giúp đỡ tôi. Chị ấy cho tôi số điện thoại và nói ‘Gọi cho chị nếu em cần giúp đỡ nhé", thành viên BlackPink nói. Rosé cũng bày tỏ sự cảm kích khi được Taylor Swift chỉ dẫn khi bắt đầu sự nghiệp solo: “Tôi thực sự rất biết ơn Taylor vì khi đó tôi cảm thấy mình đang hơi đuối sức. Chị ấy thực sự là người tuyệt nhất. Chị ấy yêu thương và ủng hộ phái nữ. Taylor đã chỉ cho tôi cần phải chú ý về những việc gì, ví dụ như logistic. Taylor đã che chở bảo vệ tôi. Việc tôi trở thành nghệ sĩ solo, tự lập, không phải là điều dễ dàng và có rất nhiều thứ mà tôi cần phải cẩn thận. Chị ấy đã chỉ dẫn kĩ càng tất cả những điều tôi cần chú ý. Đó là điều tuyệt vời nhất – chị ấy là một nghệ sĩ thành công và vô cùng tốt bụng khi sẵn sàng chỉ dẫn cho tôi".

Rosé chia sẻ mối quan hệ đặc biệt với Taylor Swift. Đây không phải lần đầu Rosé cho thấy mối quan hệ thân thiết với Taylor Swift. Tháng 2, Rosé đã có một đêm đáng nhớ khi tham dự concert The Eras Tour của Taylor Swift tại Tokyo. Nữ ca sĩ Blackpinkđược xếp ngồi ở vị trí dành riêng cho khách mời đặc biệt. Cô cũng thể hiện tình yêu chân thành dành cho âm nhạc của Taylor Swift qua những khoảnh khắc cuồng nhiệt. Hồi tháng 9/2023, trong chuyến công tác ở New York (Mỹ), Rosé được bắt gặp rời phòng thu âm Electric Lady Studios cùng thời điểm với Taylor Swift. Truyền thông quốc tế tiết lộ, thành viên BlackPink là một trong những nghệ sĩ tham gia tiệc giới thiệu album mới của Taylor Swift. Trước đó, tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2022, Taylor Swift gây chú ý vì ủng hộ nhiệt tình BlackPink trình diễn. Taylor Swift và Rosé cũng có khoảnh khắc hậu trường đáng yêu. Song Seung Hun là ''trùm'' bất động sản Song Seung Hun là một trong nhữg nghệ sĩ thành công ở lĩnh vực bất động sản.Theo thông tin từ công ty môi giới bất động sản Building Road, Song Seung Hun vừa thu về một khoản lợi nhuận "khủng" lên tới 67,8 tỷ won nhờ việc sở hữu tòa nhà Starbucks và khu thương mại tại vị trí đắc địa sau ga Sinsa. Năm 2006, Song Seung Hun đã mua tòa nhà 5 tầng tại vị trí đắc địa gần ga Sinsa. Tòa nhà cách lối ra số 4 của ga Sinsa khoảng một phút đi bộ và cách ga Nonhyeon 7 phút đi bộ. Sau khi cải tạo, tòa nhà đã trở thành một tài sản giá trị, với tầng trệt được biến thành một quán Starbucks sầm uất. Không dừng lại ở đó, năm 2015, Song Seung Hun đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội và mua thêm một tòa nhà thương mại ở ngay phía sau với giá 3,65 tỷ won, nâng cao giá trị tổng thể của khu đất. Theo các chuyên gia bất động sản, sự thay đổi về quy hoạch đường xá giúp hai tòa nhà hiện ở vị trí đắc địa, giá trị tăng cao.

Tài tử Song Seung Hun là ''trùm'' bất động sản. Ngoài các tòa nhà thương mại, khối tài sản bất động sản của Song Seung Hun còn bao gồm những căn hộ cao cấp tại Banpo-dong, biệt thự sang trọng ở Cheongdam-dong và một tòa nhà tại khu vực trung tâm Jongno. Theo một chuyên gia, tổng giá trị bất động sản của anh hiện lên tới hơn 70 tỷ won, khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối bất động sản "khủng" nhất Hàn Quốc. Hiện tại, Song Seung Hun ở tuổi 48 giàu có và sống độc thân. Nam diễn viên thấy hài lòng với cuộc sống và chia sẻ không có mong muốn gì về tương lại: "Tôi nhận ra rằng càng tham lam, tôi càng trở nên bất hạnh. Cách đây không lâu, một người giàu có đột ngột qua đời, khiến tôi thấy cuộc sống dường như thật viển vông. Tôi nghĩ rằng tốt nhất là được sống hạnh phúc mỗi ngày. Để sống hạnh phúc và không hối tiếc dù ngày mai có chết, tôi cần phải từ bỏ lòng tham và không mơ về tương lai. Như thế, tôi sẽ hạnh phúc hơn". Theo VTC News