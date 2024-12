Thanh Tuyền tự ý đổi lời nhạc Lam Phương, tuyên bố: 'Tôi thích'

Hóa ra người ta thích thì người ta hát, họ là tượng đài nên họ có quyền” - Quang Lê nói. Mới đây, tại một livestream, ca sĩ Quang Lê đã tiết lộ chuyện danh ca Thanh Tuyền tự ý đổi lời bài hát của nhạc sĩ Lam Phương.

Quang Lê và Tố My, Jack Long Anh nói: “Chúng tôi làm nghề đến giờ cũng lâu rồi. Tôi chính thức vào nghề năm 2001. Tôi là tuổi thơ của Tố My, còn Như Quỳnh là tuổi thơ tôi, tuổi thơ của chị Như Quỳnh lại là cô Hoàng Oanh. Mỗi đứa chúng tôi có một kỷ niệm gắn với những thế hệ ca sĩ đi trước. Nhắc đến cô Hoàng Oanh, tôi còn nhớ một kỷ niệm về cô. Tôi là người nghe nhạc rất tinh ý, để ý từng lời hát. Có một bài hát tôi nhớ 25 năm trước cô Hoàng Oanh hát là: Ơi, ơi hò, ơi, ơi hò. 15 năm sau, cô đổi lại thành: Ơ ơ hò, ơ ơ hò. Tôi gặp cô Hoàng Oanh liền hỏi: Cô ơi, bài này rốt cuộc hát là ơ hay ơi? Cô Hoàng Oanh đáp rằng: Ngày xưa cô hát ơi rồi, giờ cô muốn đổi lại một chút cho mới mẻ. Tôi lại nhớ cô Thanh Tuyền với bài Khóc thầm, một bài rất nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương. Tôi nhớ bài đó ai cũng hát là: Em thương anh, từ đây cách biệt nụ cười. Nhưng Thanh Tuyền không hát như vậy, tự đổi lời luôn và hát thành: Anh yêu ơi, từ đây cách biệt nụ cười. Tôi nghe vậy lập tức hỏi: Cô ơi, cô hát lời này khác với văn bản của chú Lam Phương? Cô Thanh Tuyền nói luôn: Không, tôi thích. Hóa ra người ta thích thì người ta hát, họ là tượng đài nên họ có quyền. Bởi vậy, bây giờ ai nói tôi hát sai lời, tôi có quyền”. Tiết lộ này của Quang Lê khiến nhiều người khá bất ngờ vì chuyện ca sĩ tự ý đổi lời bài hát của nhạc sĩ là điều không dễ dàng. Tiếp đó, Quang Lê chia sẻ về lí do đến giờ vẫn độc thân: “Không ai lấy tôi đâu. Tôi tự an ủi mình bằng cách xem chương trình Bạn muốn hẹn hò để thấy rằng rất nhiều người xinh đẹp còn ế, phải nhờ truyền thông mai mối hộ. Còn tôi với Tố My là kén chọn chứ không phải ế. Ai mà nói tôi ế, tôi đáp lại: Đường đời còn bao kẻ chờ. Quan trọng là tôi có quá nhiều tình thương xung quanh nên không muốn hi sinh cho một người. Tình chung quá lớn, được hàng triệu người yêu quý, nên tôi chọn tình chung chứ không chọn tình riêng”. Theo Người Đưa Tin