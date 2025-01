Thanh toán liên ngân hàng thông suốt trong Tết Nguyên đán

Với vai trò đơn vị cung cấp hạ tầng, nền tảng cho hệ thống thanh toán bán lẻ quốc gia, những dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, NAPAS luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng. Hiện nay, cao điểm hệ thống NAPAS xử lý lên tới 36 triệu giao dịch/ngày, tuy nhiên hệ thống của NAPAS được thiết kế dự phòng cao hơn so với mức cao điểm nhất, công suất phục vụ lên đến 3.500 giao dịch/giây. Qua đó bảo đảm giao dịch qua hệ thống luôn thông suốt và an toàn. Ngoài ra, NAPAS luôn duy trì đội ngũ trực giám sát hệ thống và đội ngũ kỹ thuật trực 24/7 để bảo đảm mỗi khi thấy đầu phía ngân hàng có vấn đề gì có thể cảnh báo ngay để phối hợp xử lý nhanh nhất.

Nhằm bảo đảm an toàn giao dịch thanh toán thông suốt, các ngân hàng thương mại như: Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB… đã thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ, thiên tai, khủng bố trước, trong và sau khi nghỉ Tết. Trong đó, bảo quản, lưu giữ tài liệu an toàn trong những ngày nghỉ Tết; tăng cường công tác bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở, phòng giao dịch, tài sản, kho tiền và hoạt động ngân hàng, đặc biệt những nơi vắng, xa khu dân cư.

Đồng thời theo dõi sát tình hình thu, chi tiền mặt trong hệ thống để kịp thời có phương án xử lý, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt của khách hàng trước, trong và sau dịp Tết. Kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, đặc biệt khi nhu cầu rút tiền lớn thường tập trung vào thời điểm giáp Tết, hạn chế thấp nhất việc xảy ra tình trạng ATM thiếu tiền, không hoạt động do lỗi chủ quan của ngân hàng. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại này cũng phối hợp tích cực với cơ quan chức năng có liên quan phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lừa đảo, gian lận, tội phạm liên quan hoạt động thanh toán theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hoàng Long thông tin thêm: “Hệ thống giám sát 24/7 luôn đo lường lượng giao dịch từ phía ngân hàng gửi đến NAPAS, khi có vấn đề về sụt giảm hay tăng trưởng bất thường thì chúng tôi đều có cảnh báo đến các ngân hàng ngay lập tức để kiểm tra, khắc phục hệ thống. Mỗi khi khách hàng thực hiện có giao dịch chậm hoặc không được, khách hàng có thể chờ một chút, không nên thực hiện giao dịch liên tục nhiều lần, có thể gây ảnh hưởng đến khả năng xử lý cho các ngân hàng. Qua theo dõi, chúng tôi thấy không có trường hợp tắc nghẽn 100%, một vài thời điểm, có thể do mạng viễn thông hoặc hệ thống các ngân hàng bị quá tải nên các khách hàng phải chờ đợi một ít phút để thực hiện giao dịch”.

ANH VIỆT