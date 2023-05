Thành tích học tập ấn tượng của quý tử nhà Đăng Khôi

Nhân dịp bế giảng năm học của hai con trai, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi và Thủy Anh đã có mặt tại trường học và cùng con trình diễn một tiết mục văn nghệ. Đây là lần đầu tiên cặp vợ chồng này cùng con biểu diễn trên sân khấu nhà trường.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Thủy Anh không khỏi xúc động trước dấu mốc đặc biệt của con trai: “Hôm nay là lần đầu tiên bố mẹ được hát cùng Ken trên sân khấu. Và mẹ mong rằng ngày hôm nay sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời con cùng với các bạn, các thầy cô giáo tại mái trường tiểu học. Mong con yêu luôn mạnh mẽ, vững vàng và trưởng thành hơn trong những năm tháng sắp tới nhé!”.