Thanh Thủy sexy với bikini, đọ dáng cùng dàn mỹ nhân Miss International 2024

Trong vài ngày tới, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 19-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Trong khi đó, nhiều nơi ở Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to.