Thanh Thảo lại bắt trend 'tóp tóp' khiến dân mạng chỉ muốn 'kí đầu'

Mới đây, dân mạng lại xôn xao trước clip Thanh Thảo thu âm ca khúc Pháo Hồng với câu "Nụ cười ai nát lòng, ngày mai em lấy chồng" đang rất trendy trên TikTok.

Your browser does not support the video tag.

Chất giọng và cách xử lý âm nhạc của nữ ca sĩ 7x có vẻ đã thật sự không phù hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện nay. Không những vậy, kỹ thuật autotune cũng được đẩy lên mức quá đà nên gây ra sự khó chịu.