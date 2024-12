Thanh niên mang ba lô tử vong dưới hồ nước trong Đại học Quốc gia TPHCM

Người dân đi câu cá ở hồ trong Đại học Quốc gia TPHCM đã phát hiện một thi thể nam giới. Bên ngoài hàng rào hồ nước có chiếc xe máy hiệu Wave biển số tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 4/12, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một nam thanh niên tử vong dưới hồ nước trong Đại học Quốc gia TPHCM. Lực lượng chức năng vớt thi thể nạn nhân lên bờ (Ảnh: Xuân Đoàn). Trưa cùng ngày, nhóm người đàn ông ngồi câu cá ở hồ nước trên đường Nguyễn Du (phường Đông Hòa, TP Dĩ An), phát hiện một thi thể mang ba lô nổi lên trên mặt nước nên chạy đi trình báo. Công an TP Dĩ An đã tới vớt thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm, ghi nhận tử thi là nam giới, mặc quần dài đen, áo khoác đen, lưng mang ba lô. Trong ba lô có một chiếc laptop, giáo trình học tiếng Anh, giấy tờ mang tên Trần Văn T. (24 tuổi, quê Quảng Ngãi). Hàng rào sắt bị người dân phá hủy để chui vào bên trong (Ảnh: Xuân Đoàn). Bên ngoài hàng rào của hồ nước có chiếc xe máy hiệu Wave biển số tỉnh Quảng Ngãi, được xác định là của nạn nhân. Còn hàng rào sắt bị cắt, phá hết 5 thanh sắt để vừa lọt thân người chui vào bên trong. Hiện thi thể nam thanh niên đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.