Thanh niên lột lắc vàng trên tay bé trai 4 tuổi

Phát hiện thấy bé 4 tuổi (con chị V.N.T., 34 tuổi, ngụ quận Tân Phú), đang chơi trước nhà cùng 2 cháu nhỏ, tay có đeo lắc vàng nên tiếp cận.

Sau một hồi quan sát, Phát kéo bé trai lại gần mình, cướp lắc vàng rồi tăng ga rời đi. Theo trình báo của gia đình, lắc vàng trị giá hơn 1,5 triệu đồng. Sự việc được camera an ninh ghi lại.