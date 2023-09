Thanh niên 17 tuổi bốc đầu xe máy, buông tay lái để quay clip đăng mạng xã hội

Ngày 19/9, Công an TP Tân An, tỉnh Long An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính N.T.L (17 tuổi), ngụ xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.

Ngoài ra, Công an TP Tân An cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính cha của L. là chủ sở hữu xe máy trên về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện.