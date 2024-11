Thanh Lam quay lại với hình ảnh quen thuộc, khoe chất giọng trong đêm chung kết “Bài hát của chúng ta”. Tuy vậy, sân khấu “Áo mới Cà Mau” cách đây một tuần của cô đang tạo tranh luận trên mạng xã hội. Thanh Lam gây tranh cãi vì sân khấu Áo mới Cà Mau Sân khấu Áo mới Cà Mau của Thanh Lam và Orange trong tập 12 Bài hát của chúng ta (Our song Việt Nam) tạo tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội dù đã diễn cách đây một tuần. Trong phần trình diễn này, Thanh Lam mặc áo bà ba, hát dân ca Nam bộ bằng giọng nam và trình diễn vũ đạo. Ở một số phân đoạn, diva được dàn vũ công nâng lên cao, thực hiện động tác xoạc chân.

Thanh Lam hát giọng miền Tây, lăn xả khi diễn Áo mới Cà Mau được làm mới, tạo nhiều ý kiến tranh luận Ca sĩ Quang Linh khen ngợi lần đầu anh được chứng kiến tiết mục được dàn dựng dễ thương, bản phối mới cuốn hút. Bên cạnh những ý kiến khen sân khấu mới mẻ, vui nhộn, không ít khán giả chỉ trích Thanh Lam “làm hỏng bài hát”, phát âm sai tiếng miền Tây... Trở lại với đêm chung kết tối 24/11, Thanh Lam và Orange quay lại hát những bản tình ca sở trường. Trên sân khấu hai ca khúc Tự sự - Có bao lần, Orange nói cô muốn quay lại với hình ảnh, điều giúp cô được khán giả biết đến nhiều nhất chính là giọng hát. Thanh Lam cũng tin tưởng giao nhiệm vụ chọn bài trong đêm thi này cho người cộng sự trẻ. Tiết mục thuần vocal được nhiều khán giả khen ngợi. Dưới video tập 13, người xem cho rằng sân khấu của Thanh Lam để lại nhiều cảm xúc và dấu ấn nhất chung kết.

Tạo hình của diva Thanh Lam tại chung kết Bài hát của chúng ta Ca sĩ Thu Minh nhắn nhủ đến đàn chị: “Qua nhiều vòng thi chị em mình cứ đùa giỡn, tạo niềm vui cho nhau nhưng bản chất em và chị ở đây luôn tôn vinh nhau. Ngày hôm nay, với bài hát này, lại tiếp tục cho em có cảm xúc tình yêu luôn dành cho chị, một Thanh Lam chưa bao giờ và không bao giờ thay đổi, một người đàn bà hát”. Lương Bích Hữu lần đầu hát nhạc Tây Bắc Chung kết Our Song Việt Nam là màn tranh tài của 3 cặp: Thanh Lam - Orange, Thu Minh - Vũ Thảo My và Lương Bích Hữu - OgeNus. Ngoài Thanh Lam - Orange, hai cặp thi đấu còn lại tạo dấu ấn riêng với phần dàn dựng được đầu tư công phu. Thu Minh trở lại với hai ca khúc làm nên tên tuổi cô là Xinh và Bay. Ca sĩ cùng Vũ Thảo My chứng minh năng lực hát kết hợp vũ đạo múa cột, múa lửa, đánh trống.

Sân khấu đội Thu Minh - Vũ Thảo My (trái) và Lương Bích Hữu - OgeNus Thanh Lam dành cho đàn em nhiều lời khen: “Tiết mục này rất hút hồn, lôi cuốn từ đầu đến cuối, không thể rời mắt được”. Phần thi cuối là sân khấu đậm chất núi rừng Tây Bắc của Lương Bích Hữu - OgeNus với bản mashup Đi giữa trời rực rỡ - Gặp nhau giữa rừng mơ. Kết hợp hai bài hát mới và cũ với bản phối trendy, OgeNus cho thấy khả năng trong việc sáng tác, phối khí. Lương Bích Hữu cũng mang đến màu sắc trẻ trung, tươi vui. Nữ ca sĩ chia sẻ đây mới chính là thế mạnh của cô, dòng nhạc này đã được rèn giũa suốt những năm tháng ở nhạc viện. Trút bỏ hết mọi gánh nặng thi đấu, phần dàn dựng đậm chất lễ hội nhộn nhịp, tươi vui cùng những phân đoạn xiếc độc đáo, Lương Bích Hữu và OgeNus đã đem đến một phần trình diễn trọn vẹn.

Màn trình diễn của những cặp chơi bị loại Đêm chung kết đón những cặp nghệ sĩ bị loại trở lại. Mở màn là sân khấu của Ngọc Anh và Lâm Bảo Ngọc với ca khúc Chơi vơi. Bộ ba Hoàng Hải - Mai Tiến Dũng - LyLy cùng với bản demo gốc của bản hit Kim phút kim giờ. LyLy chia sẻ thêm, ngoài phần điệp khúc được giữ nguyên, ver của ba người đều được cô viết thêm để phần trình diễn thêm màu sắc của ba anh em. Theo Tiền Phong