Thanh Lam đáp lại Thu Minh: 'Bộ mặt thật hiện ra rồi'

Tập 4 show "Our Song Việt Nam", diva Thanh Lam lần đầu cùng Orange hát và nhảy bản hit "Bùa yêu" của Bích Phương. "Cô gái Trung Hoa” Lương Bích Hữu cũng gây bất ngờ với màn "hồi teen" khi diễn hit của Lương Bằng Quang. Bốn đội trong bảng A là Thu Minh - Vũ Thảo My, Thanh Lam - Orange, Mai Tiến Dũng - LyLy và Lương Bích Hữu - OgeNus thi đấu với nhau. Theo luật của chương trình, cá nhân nghệ sĩ sẽ được khán giả bầu chọn, sau đó gộp điểm của mỗi cặp để tìm điểm tổng. Lượt 2 thi đấu 4 bài song ca, khán giả chấm theo bài. Đội có điểm số cao nhất sau 2 vòng sẽ có lợi thể khi bước vào live show 2. Người đàn ông chấp nhận lưu ban 2 năm vì Thu Minh Ở lượt thi tính điểm cá nhân, thế hệ truyền lửa mang đến tiết mục tứ ca Có hẹn với thanh xuân, đem đến bầu không khí hoài niệm cho chương trình. Sau phần trình diễn, Thu Minh chia sẻ về quá khứ “chị đại” học đường. “Tôi chỉ chơi với bạn trai, ít chơi với bạn gái, trùm của tất cả bộ môn đánh nhau, thời thanh xuân tôi đúng nghĩa là đầu gấu” - giọng ca Taxi kể. Khi OgeNus nhớ về thời đi học dữ dội, bị lưu ban tận 2 năm thời học cấp 3, Thu Minh chợt nhắc đến mối tình thời áo trắng. Cô kể từng người bạn này chấp nhận lưu ban 2 năm để cùng ra trường với mình.

Thu Minh (áo đen) chia sẻ về kỷ niệm thời học sinh Chia sẻ của nữ ca sĩ khiến cả trường quay thắc mắc danh tính, tuy nhiên Thu Minh chỉ bật mí “người này trước anh Hoài Sa, anh Hoài Sa không phải tình đầu”. Nhạc sĩ Hoài Sa là người yêu cũ và là tri kỷ trong sự nghiệp âm nhạc của Thu Minh. Trong khi đó, 4 ca sĩ thế hệ kế thừa mang đến sân khấu cảm xúc với Mong ước kỷ niệm xưa của cố nhạc sĩ Xuân Phương. Mai Tiến Dũng không cầm được nước mắt khi nghĩ về thời học sinh, giờ đây bạn bè “người còn, người mất”. Trấn Thành xúc động nhắc lại kỷ niệm cùng những người bạn cũ và nhắn nhủ “Hãy trân trọng thời gian các bạn nhé bởi vì chúng ta không có quá nhiều thời gian, hãy yêu thương nhau nhiều hơn”. Với 300 khán giả bình chọn tại trường quay, mỗi ca sĩ đều nhận được điểm cá nhân. Cặp có điểm bình chọn cao nhất là OgeNus và Lương Bích Hữu với 213 phiếu. Thanh Lam vừa nhảy vừa hát Bùa yêu Ở 4 tiết mục song ca, các cặp nghệ sĩ hai thế hệ trình diễn nhạc trẻ. Cà phê dành cho Thu Minh - Vũ Thảo My, Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm do Lương Bích Hữu - OgeNus trình diễn, Mượn rượu tỏ tình của Mai Tiến Dũng - LyLy và Bùa yêu được thể hiện bởi cặp Thanh Lam - Orange.

Thanh Lam hát và nhảy ca khúc Bùa yêu cùng Orange Gây bất ngờ nhất là màn khuấy đảo không khí cùng Bùa yêu đội Thanh Lam. Lần đầu trong sự nghiệp diva thể hiện ca khúc không thuộc dòng nhạc sở trường và nhảy cùng vũ đoàn trên sân khấu. Theo chia sẻ của Orange, tiết mục này khiến Thanh Lam lo lắng, áp lực, thậm chí còn đòi bỏ thi. Chứng kiến tiết mục của đàn chị, Thu Minh nhận xét Thanh Lam làm tốt khi dung hòa yếu tố chuyên môn và thị trường. Tuy nhiên, cô vẫn dí dỏm: “Tôi bao nhiêu năm nay, nhảy mệt lắm, hát nhảy đùng đùng, trong khi chị Lam lên sân khấu dễ thương quá, mọi người bình chọn cho chị là không công bằng nhé”. Nghe đến đây, Thanh Lam thốt lên: “Đấy, bộ mặt thật hiện ra rồi”.

Lương Bích Hữu được khán giả khen ngợi vì ngoại hình trẻ trung dù đã bước sang tuổi 40. Cô kết hợp cùng đàn em sinh năm 1997 OgeNus Nếu Thanh Lam đem đến bất ngờ khi thể hiện khả năng vũ đạo, Lương Bích Hữu được khen ngợi khi xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài trẻ trung, không khác gì thuở mới vào nghề. Theo Tiền Phong