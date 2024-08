Thanh Lam bị từ chối

Khi ca sĩ hai thế hệ song ca

Theo đó, chương trình mang đến dàn line-up gồm 8 nghệ sĩ của thế hệ tiền bối kết hợp cùng 8 nghệ sĩ thế hệ trẻ tạo nên 8 cặp đấu, trải qua 6 vòng thi để chọn ra 3 đội thi có lượt bình chọn cao nhất bước vào đêm gala chung kết của chương trình.

Thế hệ truyền lửa của Our Song gồm những giọng ca kỳ cựu trong giới âm nhạc Việt, được gọi là OG (old generation): Thanh Lam, Thu Minh, Quang Linh, Thanh Hà, Ngọc Anh, Hoàng Hải, Lương Bích Hữu, Mai Tiến Dũng. Đồng hành cùng dàn nghệ sĩ tiền bối là 8 ca sĩ trẻ: Orange, Vũ Thảo My, LyLy, Phạm Anh Duy, Phan Duy Anh, Dương Edward, Lâm Bảo Ngọc và OgeNus.



16 nghệ sĩ thuộc hai thế hệ tham gia chương trình âm nhạc mới