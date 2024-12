Thanh Hóa: Lên phương án cưỡng chế dự án trường trên khu 'đất vàng' hơn 40.000m2

Toàn bộ công trình xây dựng Dự án Trường tiểu học và trung học cơ sở dân lập Thanh Hóa (khu đô thị mới Đông Hương, TP Thanh Hóa) được xây dựng trên diện tích hơn 40.000 m2, vừa được đấu giá thành bằng hình thức đấu giá trực tuyến với giá trúng là hơn 88 tỷ đồng. Theo hồ sơ, căn cứ bản án số 6 (năm 2013), đề nghị của người được thi hành án là Ngân hàng Phát triển Việt Nam... Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 1 (năm 2018) để thi hành án đối với tài sản là toàn bộ công trình xây dựng tại dự án Trường tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa của Công ty TNHH Tây Đô để thanh toán nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam - CN Thanh Hoá với số tiền hơn 109 tỷ đồng. Do Công ty TNHH Tây Đô không tự nguyện thi hành án, Cục THADS tỉnh Thanh Hoá đã thuê đơn vị có chức năng thẩm định giá tài sản (định giá hơn 268 tỷ đồng tại thời điểm thẩm định tháng 4/2019) và tiến hành bán đấu giá. 15 lần giảm giá và 19 lần bán đấu giá Quá trình tổ chức thực hiện từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Tây Đô đã có nhiều đơn kiến nghị, khiếu nại, khởi kiện, tố cáo đã được cơ quan chức năng từ cơ sở đến trung ương giải quyết. Theo đó, cơ quan chức năng khẳng định việc bán đấu giá tài sản thi hành án để thực hiện nghĩa vụ trả nợ là đúng quy định. Sau 15 lần giảm giá và 19 lần bán đấu giá, đến ngày 7/3/2024, tài sản mới đấu giá thành bằng hình thức đấu giá trực tuyến. Người mua trúng đấu giá là Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ tổng hợp Phúc Thịnh, với số tiền hơn 88 tỷ đồng. Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã ký hợp đồng bán và Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ tổng hợp Phúc Thịnh đã nộp đủ tiền mua trúng đấu giá. Sau khi đấu giá thành và ký hợp đồng bán tài sản với người trúng đấu giá, Cục THADS tỉnh Thanh Hoá đã có nhiều văn bản và tiến hành làm việc trực tiếp với Công ty TNHH Tây Đô và 34 tổ chức, hộ gia đình cá nhân để yêu cầu bàn giao tài sản thi hành án đã bán đấu giá cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Công ty TNHH Tây Đô và các tổ chức, cá nhân có liên quan nêu trên không đồng thuận, tiếp tục có nhiều đơn gửi đến cơ quan chức năng. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Cục THADS tỉnh đã chủ động phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm sát các quy trình thực hiện và xây dựng kế hoạch cưỡng chế thi hành án theo thẩm quyền. Đáng chú ý, trước diễn biến vụ việc phức tạp, đã kéo dài nhiều năm, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự... Cục THADS tỉnh Thanh Hóa phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiến nghị và được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý, kiểm sát nội dung vụ việc và kết luận việc thực hiện các quy trình thi hành án (kê biên, định giá tài sản, giải quyết khiếu nại, tố cáo ...), tổ chức bán đấu giá tài sản, xây dựng kế hoạch cưỡng chế thi hành án là đúng quy định của pháp luật. Theo quy định về bán đấu giá tài sản, sau thời điểm người mua trúng đấu giá nộp đủ tiền, trong thời hạn 30 ngày (trường hợp có khó khăn, phức tạp không quá 60 ngày) người bán đấu giá (Cục THADS tỉnh) phải bàn giao tài sản cho người mua. Tuy nhiên, do Công ty TNHH Tây Đô không tự nguyện bàn giao, Cục THADS tỉnh đã xây dựng Kế hoạch cưỡng chế bắt buộc, thời gian thực hiện từ ngày 16/12/2024 cho đến khi hoàn thành (đã có thông báo cưỡng chế đến Công ty TNHH Tây Đô và tổ chức, cá nhân có liên quan). Hiện nay, cơ quan chức năng đang hoàn thiện các bước để thực hiện cưỡng chế tài sản trên. Hoàng Lam