Thanh Hóa: Khởi tố một cán bộ gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Ngày 5/1, theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố bị can đối với cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hoằng Hoá, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá, vì lái xe ô tô gây tai nạn giao thông làm một người chết, rồi bỏ chạy.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Thọ.

Trước đó, khoảng 19h25, ngày 13/9/2023, trên đoạn đường Cán Cờ thuộc Khu phố 2, phường Long Anh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 36A-759.26 do Lê Văn Thọ điều khiển.