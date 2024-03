Thanh Hoá, Công an Hà Nội mất trụ cột ở vòng 12 V.League 2023-2024

Rimario là chân sút chủ lực của Thanh Hóa ở mùa giải năm nay. Tiền đạo này ghi được 8 bàn thắng sau 11 trận ở V.League 2023-2024, đứng thứ 2 trong danh sách “Vua phá lưới” sau Rafaelson của Nam Định.

Cũng trong trận Thanh Hoá gặp Công an Hà Nội ở vòng 11, trọng tài Ngô Duy Lân còn rút thẻ vàng cho hậu vệ Hồ Tấn Tài bên phía đội bóng ngành Công an. Đây cũng là tấm thẻ vàng thứ 3 Tấn Tài đã nhận, đồng nghĩa với việc anh sẽ không được cùng Công an Hà Nội thi đấu vòng 12 gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.