Thanh Hóa: 100% doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sử dụng hóa đơn điện tử

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt việc lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu và đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Thời gian qua, cơ quan thuế đã tích cực xây dựng, hoàn thiện và triển khai đồng bộ hệ thống hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước để phục vụ ngày càng tốt hơn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt việc lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu và đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Kết quả ấn tượng Theo đó, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp ứng dụng số để triển khai đồng bộ việc lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu đến các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cơ quan thuế tỉnh Thanh Hóa thường xuyên rà soát, theo dõi việc thực hiện của các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đồng thời phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập, tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn điện tử và kê khai thuế tại cơ sở kinh doanh, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu cố tình vi phạm, hoặc vi phạm pháp luật với quy mô lớn, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp, xem xét, áp dụng các biện pháp phù hợp, có thể kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh. Nếu có dấu hiệu hình sự, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Quá trình thực hiện, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có thể liên hệ đến các bộ phận chức năng của cơ quan thuế các cấp để được hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc (hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng chính thức của Cơ quan Thuế). Với phương châm lấy người nộp thuế là trung tâm phục vụ, Cục Thuế Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện tốt chính sách pháp luật. 100% doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Thanh Hóa sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: MH. Ngày 1/7/2023, Công ty Xăng dầu Thanh Hóa (Petrolimex Thanh Hóa) đã vận hành thành công giải pháp phát hành hóa đơn điện tử cho từng lần bơm tại 81/81 cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty trên địa bàn toàn tỉnh. Nhờ thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, đến nay, không chỉ Petrolimex Thanh Hóa, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Theo báo cáo, 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, tại Công điện số 129/CĐ-TTg ngày 9/12/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan tăng cường công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế. Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện. Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế các cấp chủ động phối hợp cơ quan công an và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai công tác kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là các cửa hàng vẫn còn sử dụng máy POS/máy tính bảng/điện thoại có cài đặt phần mềm để thực hiện lập hóa đơn điện tử khi bán hàng, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên cả nước chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; thực hiện nghiêm túc quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng; phối hợp với cơ quan thuế kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của đơn vị kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu không chấp hành nghiêm quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện chuyển đổi số, áp dụng giải pháp kết nối tự động khi phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng; chậm nhất trong tháng 3/2025, số cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu áp dụng giải pháp kết nối tự động đạt tỷ lệ 100% tổng số cửa hàng kinh doanh bán lẻ trên toàn quốc.