Thanh Bùi lúng túng vì bị Hoàng Thùy Linh 'hỏi khó' trước hàng ngàn khán giả

Thanh Bùi vẫn bình tĩnh nêu quan điểm của mình: "Em sẽ tìm được thôi. Anh tin mình phải yêu thương bản thân trước. Không ai hoàn hảo cả".

Video Hoàng Thùy Linh hỏi lan man Thanh Bùi.

Phần giao lưu gượng gạo của Hoàng Thùy Linh - Thanh Bùi bị khán giả nhận xét giống như thi ứng xử hoa hậu. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang nhắc về đau khổ trong ồn ào trịch thượng vừa qua.

Ngoài ra, đông đảo khán giả còn nhận xét Hoàng Thùy Linh đặt câu hỏi dài dòng, lan man như cách từng trả lời báo chí. Bên cạnh đó, một số khán giả cũng bênh vực Hoàng Thùy Linh, cho rằng cô chỉ muốn chia sẻ nỗi lòng với khán giả, khuấy động thêm không khí concert.