Thanh Bùi kể lại kỉ niệm được BTS 'giải vây' khi gặp nhau tại Grammy Awards

Thanh Bùi kể có 2 lần gặp gỡ và làm việc với BTS. Lần đầu tiên là khi anh viết và hát cùng BTS ca khúc. Nam ca sĩ cảm nhận nhóm tài năng, giữa các thành viên luôn có một sự kết nối kỳ diệu.



Thanh Bùi ấn tượng với sự tử tế của nhóm BTS.

Lần thứ hai anh gặp lại BTS tại lễ trao giải Grammy. Lúc này nhóm đã nổi tiếng hơn và được ngồi hàng ghế đầu tiên. Khi Thanh Bùi kêu tên RM và V, tiến đến gần đến nhóm thì bị người vệ sĩ chặn lại.

"Nhưng các bạn đã lập tức bảo với vệ sĩ rằng 'No no! Our friend. Thanh Bùi' (tạm dịch: Không được! Đấy là bạn của chúng tôi. Anh Thanh Bùi). Tôi rất ấm lòng và cảm kích thái độ ấy của các bạn, khi đã tiến rất xa, nhưng vẫn dành cho tôi sự trân trọng như ngày đầu tiên. Tôi vẫn nhớ mãi khi đó các bạn ấy nói lời cảm ơn một lần nữa, cảm ơn sự đóng góp của tôi trong những bước đầu tiên trên hành trình âm nhạc của BTS", nhạc sĩ Thanh Bùi kể.