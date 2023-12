Thanh Bùi của hiện tại

Thanh Bùi sinh ra và lớn lên tại Australia. Ban đầu, anh tốt nghiệp ngành cử nhân Thương mại Điện Toán tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Melbourne. Nhưng vì muốn sống theo niềm đam mê và sở thích cá nhân, Thanh Bùi quyết tâm theo đuổi âm nhạc sau khi tốt nghiệp.

Sự nghiệp ca hát của Thanh Bùi bắt đầu vào những năm đầu của thập niên 2000, khi Thanh Bùi vừa bước sang độ tuổi 20. Mang theo tuổi trẻ, hoài bão, anh cùng 3 người bạn thành lập ban nhạc North.

North gặt hái những thành công nhất định qua 2 album và được khán giả ở nhiều nơi biết tới, yêu mến, chẳng hạn Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore hay Philippines… Sau năm 2006 khi tách khỏi ban nhạc, Thanh Bùi tập trung cho việc sáng tác. Hàng trăm ca khúc do nhạc sĩ sáng tác được đón nhận giúp tên tuổi Thanh Bùi càng củng cố chỗ đứng trong thị trường âm nhạc.



Thanh Bùi bên các thành viên BTS trong quá trình hợp tác.

Bước ngoặt quan trọng nhất với Thanh Bùi phải kể đến năm 2008 khi anh quyết định tham gia cuộc thi Thần tượng âm nhạc Australia (Australian Idol). Thanh Bùi lọt vào top 8 chung cuộc và là người châu Á đầu tiên tại Australia vào đến vòng này. Bắt đầu từ cột mốc này, sự nghiệp của nhạc sĩ càng thăng hoa.

Cũng trong năm này, Thanh Bùi hợp tác nhóm nhạc huyền thoại Kpop TVXQ qua ca khúc Picture of You. Ca khúc này vốn được Thanh Bùi và ban nhạc North thể hiện rồi gây sốt ở Australia. Sau đó, vì quá yêu thích bài hát, các thành viên TVXQ đã quyết định viết lại lời tiếng Hàn cho Picture of You.