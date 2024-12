Tháng 11 âm lịch Giáp Thìn 2024 dự báo 3 con giáp này đón tin vui, vận may tài lộc lớn

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tháng 11 âm lịch Giáp Thìn dự báo 3 con giáp này sẽ đón tin vui và vận may tài lộc lớn. 1. Tuổi Dần Xem tử vi tháng 11 âm lịch Giáp Thìn 2024, tuổi Dần âm lịch thấy rằng bản mệnh sẽ có một tháng khá may mắn khi được nhiều cát tinh hỗ trợ. Bản mệnh chỉ cần phát huy được thế mạnh của mình, luôn duy trì được tinh thần quyết tâm, nhiệt huyết thì mọi chuyện sẽ đạt kết quả tốt đẹp. Nhờ có Nguyệt Lệnh Trường Sinh soi chiếu, bạn luôn giữ được đầu óc tỉnh táo, đưa ra được những quyết sách thông minh dẫn lối cho tập thể. Hơn nữa, bạn là người vừa có tài vừa khiêm tốn nên đi đến đâu cũng có thể gây được thiện cảm cho mọi người. Trên phương diện tài lộc, bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nếu chịu xông pha, khai phá những lĩnh vực mới mẻ. Dù làm trong lĩnh vực nào đi nữa, đừng ngại những chuyến đi xa công tác bởi nhờ có cát tinh Nguyệt Mã chiếu mệnh, bạn rất có thể quen biết được với quý nhân hoặc những mối làm ăn giá trị. Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc nhờ ngũ hành tương sinh tác động. Với người độc thân, bạn trở nên nổi bật nên dễ thu hút được ánh mắt của người khác giới. Với các cặp đôi, bạn và người ấy thấu hiểu nhau, là động lực của nhau trong cuộc sống. 2. Tuổi Thìn Tử vi tháng 11 âm lịch Giáp Thìn 2024 dự báo, người tuổi Thìn gặp khá nhiều may mắn trong các mối quan hệ xã giao, vì vậy làm việc gì cũng thuận lợi hơn, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, bản mệnh làm việc hay học hành, thi cử gì cũng đạt được những kết quả khả quan. Bạn có cơ hội lọt vào mắt xanh của quý nhân hoặc cấp trên, đối phương có thể dìu dắt hoặc giao cho bạn phụ trách những công việc quan trọng. Với người làm kinh tế thì đây là thời điểm thích hợp để bạn kí kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Đôi bên hãy thảo luận kỹ các điều khoản với nhau, như vậy thì quá trình hợp tác sẽ suôn sẻ hơn, tài lộc có thể chảy về túi nhiều hơn dự kiến. Tuy nhiên, công việc bận rộn có thể khiến bạn có chút lơ là với gia đình mình. Hãy tìm cách cân bằng sự nghiệp và cuộc sống, đừng quên dành thời gian để trò chuyện với người thân, gắn kết mối quan hệ giữa mọi người. Dù gặp chuyện vui hay chuyện buồn thì cũng hãy chia sẻ với người nhà. 3. Tuổi Thân Nhìn chung, người tuổi Thân sẽ có một tháng 11 âm lịch khá may mắn khi mọi việc đều có bước tiến triển mới. Công sức bạn bỏ ra sẽ được công nhận và tưởng thưởng xứng đáng, một phần là nhờ bạn không ngừng cố gắng, một phần nhờ có sự nâng đỡ của cục diện Tam Hợp. Bản mệnh luôn giữ được sự tỉnh táo và lý trí trong mọi quyết định nên dù đứng trước vấn đề nào, bạn cũng có thể đưa ra được những cách giải quyết tối ưu. Thậm chí bạn còn có thể trở thành người chỉ dẫn cho tập thể vượt qua giai đoạn thách thức. Tuy gặt hái được thành công nhưng bạn cũng vẫn duy trì được sự khiêm tốn và cầu tiến của mình. Khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng nên kiểm chứng thông tin kĩ càng, không nên đặt hoàn toàn niềm tin vào người khác. Với người làm lãnh đạo, cần tránh xa những kẻ giỏi nói lời nịnh nọt, tâng bốc mình. Phương diện tài lộc cũng có những tiến triển nhất định khi công việc làm ăn kinh doanh dần vào guồng. Bạn cũng là người nhanh nhạy, biết thích ứng với thị trường và nhanh chóng nắm bắt các thời cơ nên đồng tiền chảy vào túi cũng dư dả hơn so với người khác. Chuyện tình cảm đem tới cho bạn nhiều tin vui. Người độc thân trở nên nổi bật trong tập thể nên nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của người khác giới. Với người có đôi có cặp, bạn nhận được sự quan tâm, cổ vũ của người ấy trong mọi quyết định của mình. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo. Theo Giadinhxahoi