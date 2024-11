Thân nhân cô gái bị 'quái xế' tông tử vong mong vụ việc được xử nghiêm

Thân nhân cô gái bị "quái xế" tông xe tử vong tại Hà Nội mong vụ việc được lý lý nghiêm để chuyện đau lòng không lặp lại với những gia đình khác. Sáng 5/11, bạn bè và người thân đã đến nhà chị N.H.Q. (27 tuổi, trú tại Hà Nội), người bị nhóm "quái xế" đâm tử vong vào rạng sáng 3/11, để động viên gia đình. Bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ của N.H.Q.) vẫn chưa tin những gì xảy ra với gia đình là sự thật. Gương mặt thất thần, thi thoảng bà Phượng lại nấc nghẹn trước mất mát, đau đớn bất ngờ ập đến. Bà Phượng kể, tối ngày 2/11, N.H.Q. gọi điện thoại cho mẹ và nói yên tâm con về ngay bây giờ. Bà Nguyễn Thị Phượng đau buồn kể lại sự việc. Ảnh: Đình Hiếu "Đến 0h, tôi lo lắng gọi điện cho con nhưng không được dù tôi gọi đi, gọi lại mấy lần... Vì quá sốt ruột, tôi xuống nhà ngồi ở cửa chờ, nhưng không thấy con về", bà Phượng kể lại trong nước mắt. Vì quá nóng ruột, bà Phượng đã gọi điện cho bạn của con để hỏi xem N.H.Q. về lúc mấy giờ, đi đường nào, rồi lấy xe xuống đường đi tìm con. Đến đường Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), bà nhận được cuộc gọi từ bạn của N.H.Q. hỏi biển số xe nên vội vã đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, bà Phượng nghẹn giọng: "Tôi ra đến nơi thì con đã nằm ở đó rồi..." Bà Phượng vừa khóc vừa nhớ lại những ký ức về con gái mình. Bà cho biết, N.H.Q. hiện làm công việc chụp ảnh và được mọi người rất quý mến. "Cháu nó rất hiền lành, không biết đòi hỏi bố mẹ bất cứ thứ gì", bà Phượng nói Cũng theo bà Phượng, N.H.Q. đã có bạn trai, hai gia đình cũng đến nói chuyện cho các cháu qua lại. "Đợi qua Tết thì hai gia đình tính chuyện lâu dài... nhưng giờ con tôi không còn nữa", bà Phượng rầu rĩ. Nhiều người thân đến chia buồn cùng bà Phượng và gia đình. Ảnh: Đình Hiếu Ngồi cạnh động viên bà Phượng và gia đình, bà Nguyễn Minh Thúy (dì ruột của N.H.Q.) cho biết, gia đình mong muốn cơ quan chức năng xử lý vụ việc công tâm, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. "Sự việc xảy ra với cháu tôi khiến gia đình rất đau xót, chúng tôi không mong muốn vụ việc được xử lý nghiêm minh, để không lặp lại việc tương tự với những gia đình khác", bà Thúy nghẹn giọng. Theo Công an quận Hoàn Kiếm, khoảng 0h15 ngày 3/11, chị Q. điều khiển xe máy dừng tại nút giao đèn tín hiệu Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Lúc này, đoàn xe máy do nhóm thanh thiếu niên (khoảng 20-30 xe) di chuyển với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi theo chiều ngược lại.

N.H.Nh. (SN 2005, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo N.Ph.A. (SN 2005, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) đâm trúng xe máy của chị Q., khiến chị Q. ngã văng xuống đường.

Lúc này, xe của N.T.M.K. (SN 2008, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) đi đến, tiếp tục đâm trúng chị Q.

Hậu quả, chị Q. văng ra xa, tử vong tại chỗ còn nhóm thanh thiếu niên rời khỏi hiện trường.

Đến sáng 5/11, Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án và tạm giữ nhóm 10 thanh thiếu niên có liên quan đến vụ tai nạn.