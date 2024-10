Thân nhân bị hại vụ cháy karaoke An Phú mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho chủ quán

Đại diện cho 32 bị hại có mặt tại tòa yêu cầu các bị cáo cấp dưỡng nuôi con nhỏ, hỗ trợ tiền mai táng phí, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho chủ quán karaoke An Phú. Sáng nay (25/10), TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên tòa sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại cơ sở karaoke An Phú. Bị cáo Lê Anh Xuân tại tòa sáng ngày 25/10. Ảnh: X.A. Tại phiên tòa, sau khi các bị cáo trả lời các câu hỏi của HĐXX, đại diện VKS cũng như luật sư bào chữa, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa đã đặt câu hỏi cho đại diện của 32 bị hại. Mẹ của bị hại Nguyễn Thị Ngọc D. (SN 1990, quê An Giang) trình bày rằng sau khi vụ cháy xảy ra, bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán) đã hỗ trợ gia đình 130 triệu đồng để lo mai táng. Tuy nhiên, bị hại D. có con nhỏ 12 tuổi, hiện đang sống với ông bà ngoại không có thu nhập ổn định. Do đó, gia đình yêu cầu phía chủ quán karaoke An Phú có trách nhiệm cấp dưỡng cho cháu 3 triệu đồng/tháng đến lúc đủ 18 tuổi. Ngoài ra, đại diện bị hại cũng mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lê Anh Xuân vì đây là sự cố ngoài ý muốn, bản thân bị cáo cũng thiệt hại lớn trong vụ cháy. Người thân bị hại tại tòa. Ảnh: X.A. Tương tự, người thân của bị hại Dương Thị Kim D. (SN 1996, quê Sóc Trăng) cho hay trước thời điểm tử vong do cháy, D. đã ly hôn và nuôi con nhỏ 11 tuổi. Sau sự việc xảy ra, cháu bé sống với ông bà ngoại ở quê. Gia đình bị hại cũng yêu cầu các bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu theo quy định của pháp luật. Khi được HĐXX hỏi có thêm ý kiến gì hay không, đại diện bị hại D. mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lê Anh Xuân. Bên cạnh đó, hầu hết đại diện các bị hại khác đều có ý kiến mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho chủ quán karaoke An Phú. Trong buổi sáng nay, Lê Anh Xuân và 5 bị cáo còn lại tiếp tục trả lời các câu hỏi trong phần xét hỏi. Dự kiến chiều cùng ngày, HĐXX sẽ chuyển qua phần tranh luận.