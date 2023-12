Than Khoáng sản Việt Nam vững ngôi đầu sau vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023

Phút 21, TPHCM II có bàn gỡ do công của Kim Hoa. Thời gian còn lại của trận đấu, TPHCM I ép sân và có thêm 3 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 6-1.

Ở loạt trận muộn hơn, Sơn La gặp thử thách lớn khi đối đầu với Than Khoáng sản Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng miền sơn cước chơi quyết tâm, gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Họ cố gắng hạn chế nhiều pha tấn công ở tốc độ cao của Than Khoáng sản Việt Nam.

Nhưng nỗ lực ấy chỉ phát huy hiệu quả đến phút 41. Từ pha đi bóng của Trúc Hương, Thuý Hằng tận dụng cơ hội băng vào dứt điểm mở tỉ số trận đấu cho đội bóng đất Mỏ.

Dù vậy, Sơn La cho thấy rằng mình là đội bóng không dễ bị đánh bại. Chỉ 1 phút sau, Thu Phương sút xa uy lực đưa bóng đi dội xà ngang khung thành đối phương.

Sang hiệp 2, Than Khoáng sản Việt Nam sớm có bàn nhân đôi cách biệt do công của Thu Phương ở phút 54. Thời gian còn lại, họ nỗ lực ghi thêm bàn thắng nhưng không thành công. Dẫu vậy, 3 điểm trước Sơn La giúp Than Khoáng sản Việt nam giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 9.

Ở trận đấu cuối cùng, không có bất ngờ nào xảy ra khi Hà Nội I dễ dàng đánh bại Hà Nội II. Trong hiệp đấu đầu tiên, Kim Anh lập cú đúp chỉ sau 11 phút bóng lăn. Tiếp đến, họ có thêm 3 bàn thắng nữa để ấn định chiến 5-0.