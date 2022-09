'Thần đồng' âm nhạc nhí Xuân Nghi năm nào nay đã ở tuổi 30

Your browser does not support the video tag.

Nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình của các khách mời và khán giả, Xuân Nghi vô cùng xúc động: “Lâu lắm rồi Xuân Nghi mới có dịp đứng trên sân khấu và biểu diễn một ca khúc mà gần 20 năm rồi.

Hồi còn nhỏ khi bắt đầu từ khoảng 8 tuổi thì Xuân Nghi có nhiều lời mời tham gia những chương trình ca nhạc của Đài truyền hình cũng như các sân khấu. Từ lúc 8 tuổi tới 16 tuổi là em chạy show liên tục luôn, Nghi nhớ hoài những bữa cơm đoàn, những ngày đi quay hình cả ngày cùng với mẹ”.