Thảm họa lũ quét Làng Nủ: Tìm thấy thêm một thi thể

Sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong trận lũ quét kinh hoàng tại Làng Nủ (Lào Cai). Cả gia đình nạn nhân đều đã chết và mất tích. Sáng 18/9, Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ (Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) thông tin, 10h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét kinh hoàng. Nạn nhân được tìm thấy là ông Nguyễn Văn Sứ (SN 1968). Ông Sứ là chủ hộ của gia đình có 4 người và cả gia đình đều được xác định đã tử vong, mất tích. Lực lượng công an, bộ đội và người dân thôn Làng Nủ đã có mặt ở hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân mất tích (Ảnh: Hữu Khoa). Đến thời điểm hiện tại, có 2 người trong gia đình ông Sứ đã tìm thấy là ông Sứ và bà Hoàng Thị Mui (SN 1937); 2 người đang mất tích là bà Nguyễn Thị Mẫn (SN 1968) và anh Nguyễn Văn Vũ (SN 1992). Như vậy, tổng số người chết tại Làng Nủ tính đến thời điểm này là 53 người. Tổng số người chết và mất tích trong vụ lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ là 66, giảm 29 người so với số liệu công bố ban đầu. Nguyên nhân dẫn đến việc số liệu có sự thay đổi là do thời điểm xảy ra lũ quét, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông bị chia cắt nên việc thống kê, báo cáo gặp nhiều khó khăn, dễ dẫn đến nhầm lẫn. 10 ngày sau khi thảm họa xảy ra, các lực lượng quân đội và công an vẫn đang tích cực tìm kiếm số nạn nhân mất tích còn lại. Danh sách 13 nạn nhân còn mất tích 1. Hoàng Văn Giới (SN 1985) 2. Hoàng Thị Thanh Phương (SN 2005) 3. Ma Thị Châu (SN 1993) 4. Hoàng Thị Quyến (SN 1990) 5. Nguyễn Thị Mẫn (SN 1968) 6. Nguyễn Văn Vũ (SN 1992) 7. Lương Thị Diệu (SN 1965) 8. Hoàng Quỳnh Linh (SN 2014) 9. Nguyễn Văn Đông (SN 1995) 10. Hoàng Đức Long (SN 2023) 11. Nguyễn Thị Van (SN 1970) 12. Nguyễn Văn Viện (SN 2015) 13. Hoàng Văn Sơn (SN 1966)