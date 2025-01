Thảm họa cháy rừng ở Mỹ: 24 người chết, lính cứu hỏa chạy đua dập lửa

Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy còn sót lại trong thảm họa cháy rừng ở Los Angeles, đồng thời sơ tán người dân đến nơi an toàn. Một lính cứu hỏa dập tắt đám cháy Palisades, một trong nhiều đám cháy đồng thời bùng phát khắp Los Angeles, bang California, Mỹ (Ảnh: Reuters). Lực lượng cứu hỏa đang chạy đua khống chế các vụ cháy rừng ở Los Angeles, kéo dài suốt 6 ngày liên tiếp tính đến ngày 12/1. Họ đang tận dụng khoảng thời gian ngắn khi điều kiện nguy hiểm tạm lắng, vì gió mạnh có thể sẽ thổi bùng ngọn lửa trở lại. Ít nhất 24 người đã thiệt mạng trong vụ cháy mà Thống đốc California Gavin Newsom cho biết có thể là "thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất trong lịch sử nước Mỹ". Hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy và 100.000 người buộc phải sơ tán. Ngoài ra, 16 người khác được cho là đang mất tích. Ngọn lửa đã biến toàn bộ khu dân cư thành đống đổ nát cháy âm ỉ, san phẳng nhà cửa của cả những người giàu có nổi tiếng, để lại một khu vực hoang tàn như "ngày tận thế". Theo các nhà chức trách, 12.000 công trình đã bị hư hại, phá hủy. "Los Angeles vừa trải qua một đêm kinh hoàng và đau lòng không thể tưởng tượng nổi", Lindsey Horvath, quan chức Los Angeles, cho biết. Lực lượng cứu hỏa trên không, trong đó có những đội lấy nước trực tiếp từ Thái Bình Dương, đã thả nước và chất làm chậm cháy. Trong khi đó, các đội cứu hỏa mặt đất sử dụng dụng cụ cầm tay và vòi phun nước để ngăn chặn đám cháy Palisades khi lan tới khu Brentwood cao cấp và các khu vực đông dân khác ở Los Angeles. Đám cháy ở phía tây thành phố đã thiêu rụi 9.596ha và hiện mới khống chế được 11%. Đám cháy Eaton ở chân đồi phía đông Los Angeles đã thiêu rụi thêm 5.713ha. Lực lượng cứu hỏa ngày 12/1 đã nâng tỷ lệ khống chế lên 27%, tăng so với mức 15% của một ngày trước đó. Ở phía bắc thành phố, đám cháy Hurst đã được khống chế 89%, trong khi 3 đám cháy tàn phá các khu vực khác của Los Angeles đã được dập tắt hoàn toàn, theo báo cáo từ Sở Lâm nghiệp và Cứu hỏa bang California (Cal Fire). Tuy nhiên, các khu vực trong phạm vi khống chế vẫn có thể còn cháy âm ỉ. Lực lượng cứu hỏa đã có khoảng thời gian nghỉ tạm thời vào cuối tuần qua khi gió Santa Ana, vốn thổi mạnh vào đầu tuần, có chiều hướng dịu lại. Những cơn gió khô xuất phát từ các sa mạc nội địa trước đó đã thổi bùng ngọn lửa và mang theo tàn lửa xa tới 3km. Tuy nhiên, tại khu vực không có lượng mưa đáng kể nào từ tháng 4, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ dự báo gió Santa Ana với tốc độ từ 80-112km/h sẽ quay trở lại vào tối 12/1 và kéo dài đến ngày 15/1. Các quan chức đã cảnh báo người dân Los Angeles, với gần 10 triệu người, rằng bất kỳ ai cũng có thể bị yêu cầu sơ tán. Tính đến ngày 12/1, hơn 100.000 người ở Los Angeles đã nhận lệnh sơ tán, giảm so với mức trước đó là hơn 150.000 người, trong khi 87.000 người khác đang phải đối mặt với cảnh báo sơ tán.