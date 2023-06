Thảm cảnh của gia đình những 'ông trùm'

Pháp luật thượng tôn, tội ác nào sớm muộn cũng sẽ bị trừng phạt, âu đó cũng là cái lẽ thường tình. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là ngoài việc đem “cái chết trắng” gieo rắc cho đồng loại, những “đại ca, ông trùm” ma túy đó còn đẩy chính ràng ruột, máu mủ của mình vào cơn bĩ cực. Cha mất con, vợ mất chồng, trẻ con bơ vơ không nơi nương tựa...

Đến giờ, tôi vẫn nhớ phiên tòa xét xử Và A Sùng (SN 1975), một “ông trùm” ma túy ở Na Ư (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Hôm đó, Điện Biên mưa trắng xóa, cả hội trường xét xử chỉ lác đác vài người tham dự. Đến ngay cả khu vực dành cho người thân bị cáo cũng chỉ có mỗi một ông già mang dáng vẻ khắc khổ, nhàu nhĩ, quần áo, tóc tai ướt rượt, ngồi vo tròn góc ghế. Đó là ông Và Giả Ch., bố đẻ của Sùng.

Cũng không hẳn gia đình, người thân Sùng ruồng rẫy, mặc kệ hắn lĩnh “bản án đời người” trong cô độc, mà là vì họ quá nghèo, không đủ tiền để kéo “đông đàn dài lũ” từ Na Ư về thành phố. Đến ngay cả ông Ch., trước hôm con trai bị đưa ra xét xử, ông đã phải bán đi đôi gà mới có tiền làm lộ phí.

Toàn cảnh căn nhà của 3 “ông trùm” Sùng, Say, Dơ.

Sau phiên tòa đó ít lâu, tôi có ngược núi và vào thăm gia đình ông Ch. Nhà ông nằm ở cuối một con ngõ nhỏ lầy thụt ở bản Ca Hâu (xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Gọi là nhà cho oai, chứ thực ra nó tuềnh toàng và rách nát chả khác gì cái nhà kho, tường vách tả tơi, nhìn lên thấy lốm đốm trời. Phía trước nhà có một vuông sân, bùn đất nhão nhào, cỏ theo chân người mọc vào tận đầu hè.

Gọi cửa mãi mới thấy ông Ch. tập tễnh bước ra. Vừa bước qua cái ngưỡng cửa cũ mèm, bong tróc, khách đã thấy toang hoang mùi ẩm mốc, toang hoang những đôi mắt, những khuôn mặt trẻ thơ ngơ ngác. Lâu lắm rồi nhà ông Ch. mới có khách phương xa. Mấy đứa cháu nội của ông thấy có khách lạ thì đứa nọ bám áo đứa kia, líu ríu trong buồng.

Có lẽ, trong cái đầu non nớt của chúng vẫn còn kinh sợ khi thấy người lạ mặt đến nhà. Bởi từ trước tới giờ, cứ mỗi lần khách ghé thăm là đều bắt mang đi một ông bố, một ông chú hoặc một ông bác của chúng để bỏ tù.

Cũng trong ngôi nhà ấy, câu chuyện về cuộc đời và gia cảnh của ông Ch. được tãi ra, như một thước phim buồn thảm đến tột cùng. Ông Ch. có 3 người con trai là Và A Sùng (SN 1975), Và A Say (SN 1976), Và A Dơ (SN 1978) thì cả 3 đều nghiện. Rừng xanh núi đỏ, lo miếng ăn còn khó chứ nói gì đến chuyện kiếm tiền để “đánh đu” với “ả phù dung”. Để có tiền chích hút, 3 đứa con ông Ch. nhận vận chuyển thuê ma túy cho một số ông trùm ở Na Ư.

Ban đầu thì cũng chỉ là “bán sức lấy cơm đen”, sau dần trưởng thành, thông thạo mọi mánh khóe, ngón nghề, cả 3 con trai ông Ch. đều tách ra lập đường dây riêng rồi tự mình làm chủ. Trước sự cám dỗ ma mị của đồng tiền, Sùng, Say, Dơ ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi.

Nhưng, cũng giống như bao ông trùm phạm ma túy khác, 3 anh em Sùng, Say, Dơ không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Khởi đầu là người anh cả Và A Sùng bị bắt và bị tòa tuyên án 20 năm tù, tiếp đến là Say và Dơ lần lượt bị bắt. Thế nhưng, khác với anh trai, Say và Dơ đều bị tuyên án tử hình. Bản án của Say đã được thi hành, còn Dơ may mắn hơn nhờ biết ăn năn hối cải, hợp tác với cơ quan điều tra để khám phá ra những đối tượng, những đường dây buôn bán ma túy khác nên anh đã được ân giảm xuống chung thân.

Đối với vợ chồng ông Ch., những tưởng đớn đau, mất mát chỉ đến thế là cùng, nào ngờ tai họa vẫn chưa dừng ở đó, nó vẫn tiếp tục trút xuống không ngơi nghỉ. Bởi, chỉ một khoảng thời gian rất ngắn sau đó, 3 cô con dâu của vợ chồng ông, từ con dâu cả đến con dâu út cũng theo chồng lao vào con đường phạm tội để rồi lần lượt lĩnh án 6, 8 và 18 năm tù.

Điều đáng nói là trước khi “an phận mình sau song sắt”, “đám con giai, con dâu giời đánh” ấy đã kịp gửi lại cho vợ chồng ông Ch đúng 10 đứa cháu, đứa lớn nhất 17, đứa nhỏ nhất mới vừa lên 6 tuổi.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, ông Ch. và vợ, bà Vừ Thị S., vẫn phải cặm cụi chạy vạy lo miếng ăn cho đàn cháu. Bữa đói nhiều hơn bữa no, ngô sắn nhiều hơn cơm gạo. Ông và bà đều già, lẻo khẻo lèo khèo, lại nghèo nữa. Cái nghèo nó lấn át bớt thương đi, mấy đứa trẻ cứ lớn lên như cây cỏ. Quần áo đứa nọ mặc lại của đứa kia, tịnh không có cái nào chưa bị vá.