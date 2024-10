Thái độ kém thân thiện của Minh Hằng ở Chị đẹp Đạp gió gây tranh cãi

Minh Hằng bị soi có biểu cảm lạ, đến mức Ngọc Phước phải liên tục công khai nhắc nhở. Tóc Tiên, Minh Hằng, Ngọc Phước, Thiều Bảo Trâm... là những nhân tố gây chú ý trong tập 1 Chị đẹp Đạp gió 2024. Là người đã quá quen với việc tham gia show ghi hình thực tế, mọi nhất cử nhất động của Minh Hằng đều lọt vào tầm ngắm của khán giả. Tuy nhiên, ở tập mở màn này, "bé Heo" vướng tranh cãi vì thái độ bị nhận xét là thiếu thân thiện, nhiệt tình. Khi bước vào phòng chờ chung, Minh Hằng được các chị đẹp đã xuất hiện trước đó tạo bất ngờ bằng cách chơi trốn tìm. Nữ ca sĩ cũng tỏ ra hào hứng và còn phối hợp để diễn tiểu phẩm khi trêu Dương Hoàng Yến và Vũ Ngọc Anh là "ma-nơ-canh". Tuy nhiên, sau khi đã chọn được chỗ ngồi, Minh Hằng dường như rất ít thay đổi vị trí để giao lưu với các chị đẹp khác, cô chỉ đứng lên ngồi xuống mỗi khi ai đó xuất hiện. Thậm chí, khi chị đẹp VĐV Thuý Hiền tiết lộ bị chấn thương khiến mọi người lo lắng thì Minh Hằng cũng chỉ quan sát từ xa, một lúc sau cô mới tiến lại gần để hỏi han. Hay khi Xuân Nghi bước vào, đa phần đều tỏ ra bất ngờ, hỏi han thì Minh Hằng tách biệt ở một khu vực khác.

Minh Hằng đứng từ xa quan sát trong khi các chị đẹp hào hứng chào mừng "bé" Xuân Nghi. Sau đó cô giải thích là không nhận ra đó là Xuân Nghi nên còn lạ lẫm

Khi các chị đẹp lần lượt bước vào, những người khác liền có hành động chào đón còn Minh Hằng đa phần ngồi yên vỗ tay

Xuyên suốt phần chào mừng các chị đep sau đó, Minh Hằng chỉ lặng lẽ nhìn từ xa

Hầu hết các chị đẹp đều đứng lễ phép chào nghệ sĩ Ngọc Anh và ca sĩ Minh Tuyết nhưng Minh Hằng không xuất hiện

Minh Hằng ngơ ngác khi các chị đẹp hỏi thăm vì VĐV Thuý Hiền bị chấn thương

Một lát sau, Minh Hằng mới tiến lại gần để bắt chuyện

Lần hiếm hoi Minh Hằng đứng dậy, nhún nhảy chào đón là phần bạn thân Phạm Quỳnh Anh xuất hiện Chứng kiến hành động và thái độ của Minh Hằng, Ngọc Phước nhắc nhở vui vẻ: "Chị hoạt động lên cho em, em dặn chị mấy lần rồi. Chị phải hoạt động lên không người ta tưởng chị là cái tượng đó". Sau đó, Minh Hằng mới giải thích do cô không biết nhiều người nên chưa thể bắt chuyện, hoà nhập. Trong phần phỏng vấn riêng ở tập 1, nữ ca sĩ nói thêm: "Mình là người có IQ không cao nhưng EQ rất cao, mình nghĩ mình muốn kết nối với mọi người và khả năng kết nối của mình cũng gọi là tạm ổn. Nhưng không, các chị kết nối nhanh quá khiến mình không kịp thích ứng. Nhưng mình thấy vui và thú vị vì rào cản giữa các chị đẹp không có". Sau khi chương trình lên sóng, Minh Hằng vướng tranh cãi cho rằng cô không thân thiện, khả năng hoà nhập kém. Bên dưới 1 bình luận của khán giả, Minh Hằng tiếp tục giải thich: "Chị bị đau bao tử ngay lúc đó em ơi", Ái Phương cũng xác nhận đồng nghiệp gặp vấn đề sức khoẻ nên không thể cười nói, "bung lụa" như những chị đẹp khác.

Minh Hằng cho biết cô gặp vấn đề sức khoẻ, chưa bắt kịp nhịp độ của các chị đẹp

Minh Hằng còn nhờ vả Ngọc Phước giúp mình kết nối với mọi người Minh Hằng là một trong những nghệ sĩ đa tài của làng showbiz Việt, giọng ca ngọt ngào tạo nên những bài hát ấn tượng: Một Vòng Trái Đất, Ngôi Sao Cô Đơn... hay bén duyên với phim ảnh qua các sản phẩm: Gọi Giấc Mơ Về, Giải Cứu Thần Chết, Ngôi Nhà Hạnh Phúc... Cô chia sẻ khi tham gia Đạp gió: "Trong hai năm qua Hằng đã tạm ngừng mọi hoạt động của mình để hoàn thành nghĩa vụ cho gia đình nhỏ của Hằng. Và bây giờ Hằng cảm thấy mình đã sẵn sàng để trở lại với công việc, cũng như tràn đầy năng lượng. Đó là một trong những lý do Hằng tham gia chương trình Chị đẹp". Trước khi chương trình phát sóng, Minh Hằng vướng ồn ào nghi có drama với Tóc Tiên. Về vấn đề này, nữ ca sĩ đã phản hồi trong họp báo: "Những ngày qua chúng tôi cũng có nghe thông tin rồi. Tôi với Tóc Tiên đã quay 1 clip đăng trên mạng rồi đó, chúng tôi đã làm gì đâu? (cười). Những chị đẹp ở đây đều có xuất phát điểm khác nhau. Thật sự, tụi em cũng đã có vấn đề rồi, nhưng tụi em chịu ngồi xuống, lắng nghe và giải quyết theo hướng đúng chuyên môn rồi chứ không có vấn đề gì cả. Tất cả thông tin ngoài kia là chỉ do ngoài kia nói, còn chúng tôi vẫn rất bình tĩnh khi xử lý công việc cũng như phối hợp làm sao để chương trình tốt đẹp nhất. Tóc Tiên là người rất giỏi, giỏi lắm".

Không nằm ngoài dự đoán, Minh Hằng là một trong những nhân vật gây chú ý ở tập 1 chương trình Theo Người Đưa Tin