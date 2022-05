Thái Bình: Không truy cứu người có tội, cựu phó công an huyện nhận 24 tháng tù

Sau 1 ngày xét xử và nghị án, lúc 18h ngày 5/5, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình đưa ra mức án đối với 5 bị cáo nguyên là cán bộ công an và kiểm sát huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) về hành vi "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Cụ thể, bị cáo Vũ Đức Tuấn (SN 1985, cựu Phó Trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư) và bị cáo Hoàng Hồng Hạnh (SN 1978, nguyên điều tra viên Công an huyện Vũ Thư) có vai trò tương đương nhau trong vụ án nên cùng nhận mức án 24 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Bằng Giang (SN 1981, nguyên điều tra viên Công an huyện Vũ Thư) bị HĐXX TAND tỉnh Thái Bình tuyên 18 tháng tù; bị cáo Phạm Thị Thu Hiền (SN 1977, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Vũ Thư) mức án 15 tháng tù và bị cáo Nguyễn Hoàng Hà (SN 1976, nguyên Kiểm sát viên Viện KSND huyện Vũ Thư) bị tuyên 12 tháng tù.