Thái Bình: Giang hồ Cường 'Quắt' bị khởi tố thêm tội cưỡng đoạt tài sản

Chiều 17/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường (tức Cường "Quắt", SN 1986, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.