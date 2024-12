Thách thức sau show Anh trai

Điểm đặc biệt của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai là sức hấp dẫn đối với mọi giới tính, độ tuổi. Nhiều khán giả nam đến concert tối 14/12 ở Hưng Yên không phải chỉ để hộ tống vợ hay bạn gái, mà còn vì hâm mộ các anh tài. Cảnh tượng hiếm có Theo đúng quy luật hấp dẫn giới tính, một chương trình giải trí chỉ có các nghệ sĩ nam tham gia thường thu hút lượng người theo dõi chủ yếu là nữ. Anh trai vượt ngàn chông gai cũng không ngoại lệ.

Biển người đổ về Ocean Park 3 dự concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: Trọng Tài. Trong biển người đổ về Ocean Park 3 (Hưng Yên) vào ngày 14/12, nữ giới chắc chắn chiếm đa số. Tuy nhiên, họ không áp đảo về số lượng, thay vào đó có nhiều khán giả nam hòa lần vào đám đông. Họ có thể là bạn trai hoặc chồng hộ tống bạn gái hoặc vợ, con trai đi cùng mẹ, anh/em trai theo chân em/chị gái, cũng có thể là thành viên của một nhóm bạn… Đáng chú ý, nhiều người trong số các khán giả nam đó là gai con (fan chương trình) chính hiệu. Tại sao có thể kết luận như vậy? Nếu ai có mặt tại Ocean Park 3 vào ngày diễn ra concert có thể thấy rõ điều đó. Ngay từ buổi trưa, trước gian hàng bán túi mù ở ngay sau cổng vào concert, hàng dài cả nam lẫn nữ xếp hàng mua hàng hóa. Đám đông chen chúc nhau đến mức lực lượng an ninh phải lấy thân làm hàng rào. Những người sau khi mua được túi mù, lập tức gom thành từng nhóm nhỏ khám phá bên trong, với hy vọng có được búp bê hoặc thẻ ảnh thần tượng của mình. Những ai không được như ý nguyện chọn cách trao đổi với người khác. Phóng viên hiện trường ghi lại được hình ảnh nhóm nam - nữ vui vẻ chia sẻ với nhau thứ mình xé được từ túi mù. Ở nhóm khác, 3 fan nữ đang trao đổi với 2 bạn nam thẻ ảnh. Khi các anh tài xuất hiện để giao lưu với người hâm mộ tại các gian hàng riêng, cảnh tượng vỡ trận hiện ra. Bất kể nam hay nữ đều cố chen vào vị trí có thể thấy rõ nghệ sĩ mình yêu thích nhất. Một số fan nam có lợi thế hơn fan nữ khi chiều cao có thể giúp họ quay hoặc chụp ảnh thần tượng dù bị đẩy ra sau. Tại khu vực riêng của anh tài Hồng Sơn, một thanh niên mang theo áo thi đấu số 8 gắn liền với sự nghiệp huy hoàng của cựu danh thủ để bày tỏ lòng hâm mộ. Fan nam này trả lời đúng câu hỏi mà anh tài Hồng Sơn đặt ra về kiến thức bóng đá và được mời lên ký tặng, chụp ảnh cùng thần tượng. Phóng viên bắt gặp anh Huy và chị Trang, cặp vợ chồng đến từ Hà Nội, đang check-in tại khu vực dành cho fan nhà Sao Sáng. Anh Huy cho biết cả hai vợ chồng mang tâm trạng háo hức từ tối hôm trước khi concert diễn ra. Nếu chị Trang bắt đầu say mê chương trình sau khi nghe Giá như của Soobin Hoàng Sơn, anh Huy lại ấn tượng với những ca khúc mang âm hưởng dân gian. Anh Huy không đồng tình với quan điểm phụ nữ chiếm phần đông trong concert âm nhạc. Anh cho rằng đây là sự kiện dành cho tất cả đối tượng, từ người lớn đến trẻ nhỏ và phụ nữ lẫn đàn ông. Với tư cách là người yêu âm nhạc, anh tin bộ môn nghệ thuật này không phân biệt giới tính hay tuổi tác. Hai anh Phương và Hoàng, cùng quê Hà Nội, cùng 3 bạn nữ khác cũng hòa vào đám đông chụp ảnh check-in trước các gian hàng anh tài. Khi được hỏi có phải hai anh hộ tống bạn gái đi xem ca nhạc không, cả hai cho biết họ là nhóm bạn đi xem concert cùng nhau. Anh Phương chia sẻ không rõ sự kiện khác như thế nào, nhưng riêng Anh trai vượt ngàn chông gai chắc chắn thu hút nhiều bạn nam. Họ đến không vì một anh tài nào cả mà vì tất cả mọi thứ, từ ê kíp chương trình, ban tổ chức, nhà tài trợ đến các anh tài như Tự Long, Bằng Kiều... "Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mang đến cho chúng mình nhiều nét đẹp về nghệ thuật, văn hóa từ chèo đến cải lương, còn khơi lại những câu chuyện lịch sử như bài hát Áo mùa đông chẳng hạn. Chương trình đi xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại của Việt Nam", anh Phương nhấn mạnh. Trong khi đó, anh Hoàng bị chương trình thuyết phục bởi âm nhạc chất lượng. Sự khác biệt của Anh trai vượt ngàn chông gai với các chương trình khác là thông qua âm nhạc khơi dậy cho thế hệ trẻ lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Khi phái mạnh không chỉ hộ tống chị em đu idol Bên trong khu vực sân khấu là cảnh tượng choáng ngợp hơn cả sự đông đúc bên ngoài trước giờ diễn. Hàng chục nghìn khán giả phủ kín mọi chỗ ngồi, đến mức người ta khó có thể cảm nhận rõ ràng được cái lạnh dưới 15 độ C ở Hưng Yên vào tối 14/12. Bầu không khí càng nóng hơn mỗi lần các anh tài ra sân khấu và cháy hết mình với âm nhạc. Không chỉ sân khấu rực rỡ ánh đèn mà phía dưới khán đài, màu đỏ của lightstick (gậy phát sáng) và đèn điện thoại thay nhau tạo nên khung cảnh lung linh đẹp mắt.

Đám đông đến xem các anh tài biểu diễn có cả fan nữ và fan nam. Ảnh: Tú Oanh. Sự cuồng nhiệt hò hét, nhảy múa hay khoảnh khắc đưa tay, lắc người theo âm nhạc không chỉ do fan nữ tạo ra. Khó có thể quên khi nghệ sĩ chạy xuống giao lưu với khán giả, đám đông như vỡ òa, cố gắng rướn người ra để chạm được vào tay thần tượng. Khi Tiến Đạt, Jun Phạm, Phạm Khánh Hưng và nhiều anh tài tràn xuống bên dưới sân khấu lan tỏa thông điệp trao nhau chiếc ôm yêu thương, bất kể quen thuộc hay xa lạ, trong giai điệu ca khúc Dòng thời gian, nhiều khán giả nam và nữ bỏ vị trí của mình với hy vọng có thể nhận được cái ôm chặt từ nghệ sĩ. Thú vị hơn là Anh trai vượt ngàn chông gai có thể hút thêm người hâm mộ ngay tại concert. Trước khi đêm nhạc bắt đầu, hai người đàn ông đeo thẻ in chữ "Cơ quan chức năng" nói chuyện với nhau về sự kiện. Cả hai dường như không biết chương trình là gì, đến theo phân công của tỉnh Hưng Yên. Một trong hai người tuyên bố "không hứng thú" với chương trình. Tuy nhiên, càng về sau chương trình, họ càng tỏ ra hào hứng, còn lấy điện thoại ra ghi lại từng tiết mục. Người lúc trước nói không hứng thú sau đó lại hát theo bài Kiếp ve sầu của ca sĩ khách mời Đan Trường. Chưa dừng lại ở đó, người này còn hò hét yêu cầu Đan Trường hát thêm một bài nữa. Nam quay phim trong nhóm truyền thông của ca sĩ Tăng Phúc cũng tranh thủ dùng điện thoại check-in dự concert trong lúc giữ camera chuyên nghiệp ghi lại các tiết mục. Sau tiết mục Đào Liễu của Nhà Trẻ, NSND Thu Huyền tiết lộ hai con trai cô (19 và 14 tuổi) cũng có mặt tại concert để xem các anh tài biểu diễn. Cô nói thêm trước đây các con không hứng thú với chèo nhưng sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, cả hai tỏ ra yêu thích thể loại âm nhạc truyền thống này.

Anh tài Hồng Sơn sở hữu lượng fan nam đông đảo nhờ sự nghiệp bóng đá nhiều năm trước. Ảnh: Tú Oanh. Những thực tế trên cho thấy thành công to lớn mà Anh trai vượt ngàn chông gai gặt hái được sau mùa 1. Bằng tài năng và thông điệp đúng đắn, 33 anh tài cùng ê kíp chương trình đã nâng tầm âm nhạc cũng như nghệ thuật biểu diễn, từ đó chinh phục trái tim khán giả. Bên cạnh đó, lựa chọn những người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi và lĩnh vực khác nhau có tác dụng mở rộng đối tượng khán giả. Tuy nhiên, sự thành công ngoài sức tưởng tượng này tạo ra thách thức lớn cho mùa tiếp theo. Liệu đơn vị tổ chức có thể làm được gì mới hơn để kích hoạt thêm vụ nổ nữa? Theo Tiền Phong