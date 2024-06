Thác nước tuyệt đẹp ở Quảng Trị hút khách tới 'chữa lành', ăn đặc sản lạ, ngon

Nếu có dịp đến thác Tà Puồng, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức đặc sản bản địa với nhiều món ngon như măng rừng, mẹt gà lên mâm… do chính đồng bào ở đây chế biến.

Theo anh Hoài An, không chỉ có động Tà Puồng và hai thác nước, khu vực này còn nhiều điểm đến đẹp và hoang sơ khác như: đèo Sa Mù, động Brai, nhà đày Lao Bảo, sân bay Tà Cơn...

Nhiều du khách từng đến đây, dù quãng đường di chuyển khá xa nhưng cảnh vật dọc hai bên đường đẹp nên thơ làm xua tan hết mệt mỏi, với những nếp nhà sàn yên bình của đồng bào Pa Cô, Vân Kiều hay cánh rừng nguyên sinh.

“Đến đây, du khách cần lưu ý không vứt rác bừa bãi, phải dọn dẹp vệ sinh trước khi ra về và mặc áo pháo khi bơi lội. Khoảng cách từ điểm giữ xe vào thác khá xa nên du khách cũng cần đảm bảo sức khỏe ổn định, trang bị giày bám tốt,…”, anh An nói.

Để đảm bảo an ninh trật tự và thu hút khách du lịch tới thác Tà Puồng, UBND xã Hướng Việt đã huy động công an, dân quân tự vệ thường xuyên đi tuần đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền cho du khách để rác đúng nơi quy định, không đốt lửa để phòng chống cháy nổ; đồng thời vận động các hộ dân trong thôn Trăng Tà Puồng tích cực giúp đỡ, hỗ trợ chỉ dẫn đường đến thác cho du khách.

Bên cạnh đó, đơn vị khai thác du lịch tại thác Tà Puồng cũng luôn cử người túc trực ở hồ nước dưới thác, phát áo phao cho du khách, ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

Ảnh: Hoài An