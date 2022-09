Thác Drai Dăng hoang sơ và hùng vĩ

Chuyện kể rằng, xưa kia nơi đây có một tù trưởng giàu mạnh, tiếng tăm lừng lẫy vang khắp buôn đông, làng tây. Tù trưởng này có một cô con gái tên là H’Nết xinh đẹp nhất vùng, da nàng trắng như bông, tóc dài như dòng suối, tiếng nói nhẹ nhàng như tiếng hót chim rừng. Biết bao nhiêu chàng trai trong vùng muốn được nàng H’Nết bắt về làm chồng nhưng đều không được sự chấp thuận của cha nàng. Để kén rể cho người con gái xinh đẹp của mình, tù trưởng đã tổ chức các cuộc thi võ nghệ giữa các chàng trai trẻ trong vùng, để chọn ra người tài nhất xứng đáng với con gái mình. Các cuộc so tài, đọ sức cứ thế diễn ra ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Cuối cùng thì chỉ còn lại hai chàng trai tài giỏi nhất là Aê Yang Mya (thần Cá Sấu) và chàng Y San. Những bước chân của Aê Yang Mya và chàng Y San trong cuộc so tài di chuyển đến đâu, đất đá nơi đó đều sụp đổ tạo thành thung lũng hoặc là những hồ nước lớn. Cuối cùng thì họ cũng quyết chiến một trận đấu kiếm lớn để phân thắng bại, những đường kiếm của cả hai người đã làm cho những tảng đá khổng lồ đều biến dạng sụp đổ. Trong trận quyết chiến đó, Aê Yang Mya là người thắng cuộc nên được làm chồng của nàng H’Nết xinh đẹp. Đường kiếm của chàng Y San và Aê Yang Mya đã chặt đứt những quả đồi, ngọn núi trong vùng tạo nên những dòng suối nhỏ chảy quanh co trong các buôn làng, chính những dòng suối nhỏ đã tạo nên dòng thác Drai Dăng huyền thoại với vô vàn những dấu tích của những vết chém cho đến tận ngày nay.