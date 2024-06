Thác Bản Giốc nước đổ ầm ầm, đục ngầu khiến du khách ngỡ ngàng

Ban quản lý Khu du lịch thác Bản Giốc đã ra thông báo khuyến cáo du khách đến tham quan thời điểm này.

Theo đó, hiện tại, thác đang trong giai đoạn nước lũ dâng cao do ảnh hưởng mùa mưa, dự báo tại khu vực sẽ tiếp tục có mưa trong vài ngày tới. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, ban quản lý khuyến nghị du khách: Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết và cảnh báo lũ từ cơ quan chức năng và trên phương tiện thông tin đại chúng; Hạn chế tiếp cận khu vực nguy hiểm như gần mép thác hoặc nơi có dòng nước chảy mạnh; Tuân thủ các biển cảnh báo và rào chắn an toàn được lắp đặt quanh khu vực thác; Tuân thủ hướng dẫn của nhân viên khu du lịch; Tránh các hoạt động dưới nước; Chỉ sử dụng các dịch vụ du lịch được cấp phép và đảm bảo an toàn.