Tết Việt xa xứ

Những ngày nắng đầu tháng Chạp là lúc mẹ tôi í ới gọi chị em vần mấy chậu đào vô nhà ủ ấm... Tôi dọn dẹp đi những đồ trang trí Giáng sinh, thay vào đó là những bức thư pháp Việt để đón tết Việt. Kể cũng lạ, quanh năm sống, ăn, ngủ với lịch tây, vậy mà cứ hễ tháng Chạp về là bà con mình, dù sống ở khắp nơi trên thế giới, lại rục rịch chuẩn bị tết ta. Tháng Chạp về, trời rất trong, cao và sáng. Mây xanh vời vợi, nắng dịu nhẹ, không khí trong lành khiến cảnh vật tưng bừng hẳn sau những đợt lạnh giá đầy tuyết trắng. Những mầm non của hoa hồng bắt đầu nhú ra bên nách thân cây. Bên góc vườn, mấy chậu đào cũng như thức giấc, vội vàng đơm nụ để trổ kịp mùa tết. Những ngày nắng đầu tháng Chạp là lúc mẹ tôi í ới gọi chị em vần mấy chậu đào vô nhà ủ ấm để có một giao thừa thơm lừng, một tết thật rực rỡ. Những người Việt xa xứ luôn nhớ và làm các món bánh truyền thống ngày tết - Ảnh do nhân vật cung cấp Mặc dù vẫn đi làm, ai nấy đều tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng tết. Nhà tôi may mắn vì ba mẹ vẫn còn khỏe để năm nào cũng gói một nồi bánh tét ú ụ cho con cháu vui tết. Khoảng giữa tháng Chạp là chúng tôi đi chợ mua lá chuối, mua nếp, mua đậu để sẵn. Chẳng có chuối ngoài vườn như ngày xưa, chúng tôi phải mua lá chuối đông đá về gói bánh. Năm nào cũng vậy, 23 tháng Chạp là ba mẹ tôi “khoe” con cháu bánh mới thơm bùi. Nhiều gia đình Việt xa xứ, vì bận rộn mưu sinh nên hay ăn tết Việt vào cuối tuần. Gia đình tôi vẫn giữ truyền thống ăn tết Việt đúng ngày đúng tháng nên ai nấy trong nhà đều lấy ngày nghỉ phép trùng nhau. Cứ thế, năm nào cũng xúng xính áo dài đi lễ, cũng chúc tết, cũng lì xì cho nhau. Trẻ con chúc tết ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác. Người lớn lì xì trẻ con. Năm nào chúng tôi cũng tạo ra một “hội chợ” nhỏ quy mô gia đình. Hội chợ bao gồm nhiều trò chơi tết để trẻ con và người lớn vui chơi như đố vui, lô tô hay xổ số. Rồi cả nhà cùng nhau ăn tết truyền thống với bánh tét, thịt đông, dưa món và chè trôi nước. Xa xứ mà vẫn luôn thèm đồ ăn Việt, thế nên ai cũng cố học để nấu được những món ngon truyền thống ngày tết. Sau nhiều năm thấy tôi xin nghỉ phép vào khoảng cuối tháng Một đến giữa tháng Hai, đồng nghiệp của tôi bắt đầu biết đó là dịp tết truyền thống của Việt Nam. Từ những chiếc bánh chưng, đòn bánh tét mà tôi tặng, bây giờ họ cũng bắt đầu thích ăn bánh tét Việt Nam. Quả thật, đây cũng là cách quảng bá văn hóa Việt ra bạn bè thế giới. Bằng những nỗ lực và kết nối nho nhỏ của từng người Việt xa xứ, bạn bè khắp nơi sẽ biết nhiều hơn về văn hóa và con người Việt Nam. Quỳnh Dao