Tết buồn không dám về nhà của Á quân 'Anh trai say hi'

Với khả năng hát, rap, sáng tác, sản xuất âm nhạc, Rhyder giành danh hiệu Á quân 'Anh trai say hi'.

Xuất phát là Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013, Rhyder chưa thật sự tỏa sáng sau cuộc thi. Năm 2018, anh trình làng ca khúc Anh quen với cô đơn, đổi nghệ danh thành Quang Anh Rhyder. Đến khi tham gia Rap Việt 2023, vào đội huấn luyện viên Andree Right Hand, các tiết mục của Rhyder đều gây chú ý, có lượt xem cao. Sự nghiệp rapper tiếp tục phát triển khi tham gia và trở thành Á quân Anh trai say hi trong năm 2024, "bỏ túi" nhiều hit. Anh lọt Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025.

Ảnh, video: FBNV