Telegram - 'tâm bão' của giới công nghệ toàn cầu

Biểu tượng của Telegram trên màn hình điện thoại. Ảnh: AFP/TTXVN

Tin tức này đã gây hoang mang cho giới công nghệ và tạo hiệu ứng tài chính ngay lập tức. Đồng tiền điện tử Toncoin, vốn có liên hệ chặt chẽ với Telegram, đã giảm giá 13% sau khi có thông tin về việc bắt giữ ông Durov.

Vụ bắt giữ này là một bất ngờ đối với nhiều người, khi xét đến tầm ảnh hưởng của ông Durov trong ngành công nghệ và mức độ phổ biến của Telegram trên toàn cầu. Lý do đằng sau vụ việc này chưa sáng tỏ hoàn toàn, nhưng dư luận đang có nhiều suy đoán và lo ngại về số lượng người dùng khổng lồ của Telegram.

Đáp lại, Telegram ngày 25/8 đã phản ứng bằng thông điệp được đăng tải trên X (Twitter) và gửi cho người dùng Telegram. Trong thông điệp, Telegram khẳng định ứng dụng này tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số, nhấn mạnh rằng các hành vi điều tiết nội dung của Telegram đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành và đang không ngừng cải tiến.

Công ty khẳng định rằng CEO Pavel Durov không có lý do gì để tránh đi lại ở châu Âu. Telegram cũng phản đối quan điểm cho rằng một nền tảng hoặc chủ sở hữu của nền tảng đó nên chịu trách nhiệm về việc người dùng lạm dụng dịch vụ của mình. Công ty bày tỏ tin tưởng vào một giải pháp nhanh chóng cho tình hình hiện tại và khẳng định lại cam kết của mình đối với người dùng.

Telegram là gì?

Telegram không chỉ là một ứng dụng nhắn tin. Được ra mắt vào năm 2013, Telegram đã phát triển từ một ứng dụng tin nhắn đơn thuần thành một mạng xã hội mạnh mẽ với một loạt các tính năng vượt xa so với tính năng nhắn tin văn bản cơ bản.

Hiện nay, Telegram cung cấp các kênh ẩn danh nơi mọi người có thể chia sẻ thông tin. Đây cũng là một nguồn tin tức cho người dùng. Bên cạnh đó, Telegram còn có các ứng dụng phần mềm chạy các tác vụ tự động hóa trên mạng. Ngoài ra, ứng dụng này còn có các tính năng tiền điện tử cho phép người dùng mua và bán hàng hóa và dịch vụ.

Điều làm cho Telegram khác biệt so với nhiều ứng dụng nhắn tin khác là trọng tâm vào quyền riêng tư và bảo mật. Ứng dụng này sử dụng mã hóa để bảo vệ tin nhắn của người dùng và được biết đến với lập trường chống kiểm duyệt. Điều này đã khiến Telegram trở nên phổ biến ở các quốc gia hạn chế tự do ngôn luận.



Tính đến năm 2024, theo Demand Sage, Telegram có khoảng 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng mạnh so với những năm trước, cho thấy ứng dụng này ngày càng được sử dụng phổ biến hơn. Số lượng người dùng của Telegram đã chứng kiến sự tăng trưởng ổn định, và có thêm hàng trăm triệu người dùng mới trong vài năm qua. Các tính năng của Telegram, như các tùy chọn bảo mật nâng cao và tính linh hoạt trong hỗ trợ tin nhắn đa phương tiện, cuộc gọi thoại và video, đã góp phần gia tăng sức hấp dẫn của ứng dụng này trên toàn cầu. Telegram đặc biệt phổ biến ở các quốc gia như Ấn Độ, Nga, Ukraine và Iran.

Sự phổ biến của Telegram tăng vọt trong những khoảng thời gian khủng hoảng. Ví dụ, sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, người dân Ukraine bắt đầu dành thời gian trên Telegram gấp tám lần so với trước đó. Ứng dụng này trở thành một công cụ quan trọng để chia sẻ tin tức, phối hợp các nỗ lực tình nguyện và thậm chí cảnh báo về các cuộc không kích ở những khu vực không thể nghe thấy còi báo động.

Thử thách giới công nghệ