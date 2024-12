Telegram "bùng nổ" tại Hàn Quốc sau lệnh thiết quân luật

Vào ngày 3/12, số lượt cài đặt mới của Telegram đã tăng gấp 4 lần so với ngày thường, lên tới 40.576 lượt, chiếm gần một nửa tổng số lượt tải xuống của các ứng dụng nhắn tin trong ngày. Binh sỹ Hàn Quốc tại Toà nhà Quốc hội ở Seoul, ngày 4/12/2024. (Ảnh: YONHAP/TTXVN) Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Sự kiện ban bố lệnh thiết quân luật vào ngày 3/12 vừa qua tại Hàn Quốc đã gây ra một làn sóng chuyển dịch đáng kể trong thói quen sử dụng ứng dụng nhắn tin của người dân nước này.

Theo số liệu mới nhất từ công ty phân tích di động IGAWorks, ứng dụng nhắn tin Telegram đã ghi nhận mức tăng trưởng đột biến về số lượt tải xuống trong những ngày tiếp theo. Cụ thể, vào ngày 3/12, số lượt cài đặt mới của Telegram đã tăng gấp 4 lần so với ngày thường, lên tới 40.576 lượt, chiếm gần một nửa tổng số lượt tải xuống của các ứng dụng nhắn tin trong ngày.

Sự tăng trưởng này không dừng lại ở đó. Trong ngày 4/12, Telegram ghi nhận lượt cài đặt mới ở mức cao với hơn 33.000 lượt. Điều này đã giúp Telegram vượt qua các ứng dụng nhắn tin nội địa nổi tiếng như LINE và KakaoTalk để trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trong danh mục này tại Hàn Quốc.

Một trong những lý do chính khiến người dùng Hàn Quốc đổ xô cài đặt Telegram là nhờ vào hệ thống mã hóa đầu cuối mạnh mẽ của ứng dụng này, giúp đảm bảo tính riêng tư cho các cuộc trò chuyện, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại về việc kiểm duyệt thông tin và gián đoạn dịch vụ. Ngoài ra, việc các máy chủ của Telegram đặt tại nước ngoài cũng là một yếu tố thu hút người dùng. Trong khi các ứng dụng nhắn tin nội địa như Naver và Kakao đều gặp phải tình trạng quá tải và gián đoạn kết nối sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố, Telegram vẫn hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu liên lạc khẩn cấp của người dùng.

Telegram hiện có 700 triệu người dùng đã đăng ký trên toàn thế giới./.