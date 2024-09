Techart ra mắt gói độ Monochrome phiên bản giới hạn dành cho Porsche 911 Turbo

Không chỉ Porsche tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ra mắt dòng xe biểu tượng 911 Turbo của mình mà mới đây, hãng độ Techart đến từ Đức cũng góp mặt với gói “Monochrome” phiên bản giới hạn dành cho 911 Turbo. Đáng chú ý, sẽ chỉ có 20 chiếc được xuất dành cho những ai muốn sở hữu một phiên bản đặc biệt hơn nữa của một mẫu xe vốn đã hiếm có. Gói độ Monochrome mà Techart dành cho 911 Turbo được phát triển từ Techart GT Street R - bản độ mạnh mẽ của Porsche 911 Turbo S với số lượng sản xuất giới hạn 87 chiếc. Phiên bản kỷ niệm 50 năm mới mang đến những điểm nhấn thiết kế độc đáo, bánh xe mới và nội thất được tùy chỉnh cao cấp, đồng thời giữ nguyên tính khí động học mạnh mẽ và công suất nâng cấp của các phiên bản tiền nhiệm. Những nâng cấp về ngoại hình so với GT Street R bao gồm logo Techart trên nắp ca-pô và bộ bánh xe Formula VIII Forged 22 inch mới, không chỉ để tạo phong cách mà còn giúp giảm nhiệt cho hệ thống phanh. Dù mang tên “Monochrome” có nghĩa là “Đơn sắc” nhưng khách hàng vẫn có thể đặt xe với nhiều màu sắc khác nhau. Trong đó, phiên bản tối màu thực sự có thể đem lại ấn tượng mạnh mẽ. Gói khí động học bằng sợi carbon lớn phần lớn được giữ nguyên từ GT Street R, với phần chắn bùn mở rộng, cản trước hầm hố, lỗ thông gió theo phong cách GT3 RS thể hiện rõ tính thể thao. Ở cánh gió sau, khách hàng có thể lựa chọn từ cánh lướt gió kiểu đuôi vịt tinh tế cho đến cánh gió lớn có thể dùng như bàn picnic. Giống như GT Street R, Techart tuyên bố rằng toàn bộ gói khí động học này tạo ra lực ép xuống nhiều hơn gấp 4 lần so với Porsche nguyên bản, đồng thời giảm lực nâng trục trước 45% khi xe đạt tốc độ 140 km/h. Bên trong khoang lái, nội thất được bọc lại với sự kết hợp giữa da, Alcantara và các loại vải cổ điển. Đi kèm với nó là những chi tiết carbon nhắc nhở người lái rằng đây là một chiếc xe thể thao thuần túy. Chất liệu nhôm đen được sử dụng cho bàn đạp, chỗ để chân và các ngưỡng cửa trong khi logo Monochrome và Techart được lồng ghép ở nhiều chi tiết khắp cabin. Tất nhiên, mọi thứ đều có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Về hệ thống truyền động, khối động cơ 3.8L flat-six tăng áp kép đã được nâng cấp lên công suất 799 mã lực và mô-men xoắn 950 Nm, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 350 km/h. Thông số này đánh dấu mức tăng 158 mã lực và 150 Nm so với bản Porsche 911 Turbo S nguyên bản, sánh ngang với phiên bản GT Street R Touring. Dù Techart chưa công bố các chi tiết về nâng cấp hệ thống treo nhưng khả năng cao khách hàng sẽ có lựa chọn giữa lò xo hạ gầm hoặc hệ thống treo có thể điều chỉnh. Techart vẫn chưa công bố giá của Monochrome nhưng với số lượng sản xuất giới hạn và những điểm nhấn tùy chỉnh, chắc chắn giá sẽ không rẻ.