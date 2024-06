Taylor Swift xử lý sự cố trên sân khấu cực chuyên nghiệp

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh Taylor Swift lau nước mũi vào váy áo.

Video thứ ba cho thấy nước mũi của Taylor chảy không ngừng khi cô vừa chơi piano vừa hát. Không thể lấy tay lau vì sợ lạc nhịp, Taylor đành liếm đi.

Nhiều người cảm thấy sốc khi nữ ca sĩ liếm nước mũi trên sân khấu cũng như lau lên người. Một người viết: "Điều này thật điên rồ". Người khác bình luận: "Tôi đã xem ba video quay cảnh Taylor lau nước mũi trong 30 phút qua. Cô ấy cần mang theo ít khăn giấy lên sân khấu".