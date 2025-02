Taylor Swift thảm bại

Bên cạnh đó, không ít ý kiến bất bình thay Taylor Swift vì bị ban tổ chức Grammy 2025 phớt lờ dù có album lập kỷ lục doanh thu.

Danh sách người chiến thắng giải thưởng quan trọng tại Grammy 2025

Album của năm: Beyoncé - Cowboy Carter

Thu âm của năm: Kendrick Lamar - Not Like Us

Bài hát của năm: Kendrick Lamar - Not Like Us

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Chappell Roan

Trình diễn solo Pop xuất sắc nhất: Sabrina Carpenter - Espresso

Album nhạc Pop hay nhất: Sabrina Carpenter - Short n' Sweet

Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất: Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

Bản thu âm nhạc Pop Dance hay nhất: Charli xcx - Von Dutch

Album nhạc Dance/Electronic hay nhất: Charli xcx - Brat

Trình diễn nhạc Rock hay nhất: The Beatles – Now and Then

Video ca nhạc hay nhất: Kendrick Lamar - Not Like Us

Trình diễn Rap xuất sắc nhất: Kendrick Lamar - Not Like Us

Bài hát rap hay nhất: Kendrick Lamar - Not Like Us

Album Rap hay nhất: Doechii - Alligator Bites Never Heal

Album nhạc đồng quê hay nhất: Beyonce - Cowboy Carter

Trình diễn đơn ca nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Chris Stapleton - It Takes A Woman

Trình diễn song ca/nhóm nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Beyonce hợp tác với Miley Cyrus - II Most Wanted

Bài hát đồng quê hay nhất: Kacey Musgraves - The Architect

Album nhạc Pop Latin hay nhất: Shakira - Las Soones Ya No Lloran

Nhà sản xuất của năm, phi cổ điển: Dan Nigro